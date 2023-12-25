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Kaliforniya'da gün batımı manzarası

2023-12-25 11:34:40
Kaliforniya'da gün batımı manzarası

Pfeiffer sahilinde bulunan doğal bir kemer olan Keyhole Rock arkasında oluşan manzara objektiflere böyle yansıdı.

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Foto - Kaliforniya'da gün batımı manzarası

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Pfeiffer sahilinde bulunan bir kayada dalga ve rüzgarların etkisiyle şekillenen, doğal bir kemer olan Keyhole Rock arkasında oluşan gün batımında vatandaşlar manzaranın tadını çıkardı.

#2
Foto - Kaliforniya'da gün batımı manzarası

#3
Foto - Kaliforniya'da gün batımı manzarası

#4
Foto - Kaliforniya'da gün batımı manzarası

#5
Foto - Kaliforniya'da gün batımı manzarası

#6
Foto - Kaliforniya'da gün batımı manzarası

#7
Foto - Kaliforniya'da gün batımı manzarası

#8
Foto - Kaliforniya'da gün batımı manzarası

#9
Foto - Kaliforniya'da gün batımı manzarası

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