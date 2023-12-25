2023-12-25 11:34:40 Kaliforniya'da gün batımı manzarası
Pfeiffer sahilinde bulunan doğal bir kemer olan Keyhole Rock arkasında oluşan manzara objektiflere böyle yansıdı.
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Pfeiffer sahilinde bulunan doğal bir kemer olan Keyhole Rock arkasında oluşan manzara objektiflere böyle yansıdı.
ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Pfeiffer sahilinde bulunan bir kayada dalga ve rüzgarların etkisiyle şekillenen, doğal bir kemer olan Keyhole Rock arkasında oluşan gün batımında vatandaşlar manzaranın tadını çıkardı.
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