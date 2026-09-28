Kalbinizi farkında olmadan yoran 5 alışkanlık

Yetersiz sıvı tüketimi ve düzensiz yaşam alışkanlıklar "Kalp ve damar sisteminin dolaşım dengesini koruyabilmesi için günlük sıvı alımına özen gösterilmelidir. Yetersiz su tüketimi kan akışkanlığını ve damar direncini etkileyebilir. Kalp damar hastalıklarından korunmak için düzenli kontrolleri aksatmamak, günlük tuz ve sıvı dengesini gözetmek, stresi kontrol altında tutmak ve haftalık egzersiz hedeflerini tamamlamak uzun ve sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmez kurallarıdır" diyen Doç. Dr. Karabulut, sözlerini şöyle noktaladı: "Kalp ve damar sağlığını korumak, günlük yaşamda benimsenecek doğru ve tutarlı alışkanlıklarla mümkün olabilmektedir. Haftalık egzersiz hedeflerini tamamlamak, sofrada ilave tuz kullanımını bırakmak, stres faktörlerini yönetmek ve günlük yeterli sıvı almak kalp krizi ve inme gibi hayati riskleri önemli ölçüde azaltır. Hiçbir belirti vermeden ilerleyebilen sessiz damar hastalıklarına karşı düzenli kardiyoloji kontrollerini aksatmamak, kalp sağlığını güvence altına almanın en temel adımıdır."