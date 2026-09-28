Kalbinizi farkında olmadan yoran 5 alışkanlık

Kronik stresle başa çıkamamak ve dinlenmeye zaman ayırmamak Günlük hayatın getirdiği yoğun stresin doğrudan kalp atış hızını artırırken kan basıncının da tehlikeli seviyelere yükselmesine zemin hazırladığını belirten Doç. Dr. Karabulut, "Kontrol altına alınamayan kronik stres; inme (felç), kalp krizi ve ani kardiyovasküler ölüm riskini belirgin şekilde tetikleyebilir. Bu nedenle stresi hafifletici aktivitelere yönelmek, zihinsel rahatlama tekniklerini uygulamak ve gün içerisinde kişisel dinlenme zamanları oluşturmak kalp sağlığının korunmasında temel bir adımdır" dedi. Şikâyet olmadığı için kalp kontrollerini aksatmak "Hiçbir şikâyetim yok" düşüncesiyle rutin kontrollerin ihmal edilmesinin sessizce ilerleyen kalp problemlerinin gözden kaçmasına yol açabildiğini belirten Karabulut şu ifadeleri kullandı: "Belirti vermeden seyredebilen kan şekeri ve kolesterol yükseklikleri ancak rutin kan tetkikleriyle anlaşılır. Ayrıca istirahat halinde veya günlük yürüyüşlerde fark edilmeyen damar tıkanıklıkları; efor testi ve ekokardiyografi gibi tarama araçlarıyla erken aşamada tespit edilebilir. Son dönemlerde BT Koroner Anjiyografi de özellikle kalbin yakından değerlendirilmesini sağlayan ileri bir görüntüleme yöntemi olarak öne çıkmaktadır. Gerekli durumlarda mutlaka yapılmalıdır."