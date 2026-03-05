  • İSTANBUL
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Çok sayıda yeni Kur'an kursu ve kreş geliyor! İsteyen çocuğunu istediğine gönderecek laikçiler tepinecek
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Çok sayıda yeni Kur’an kursu ve kreş geliyor! İsteyen çocuğunu istediğine gönderecek laikçiler tepinecek

İstanbul Valisi Davut Gül, muhtarlarla bir araya geldiği iftar sofrasında şehrin sosyal donatı haritasını yeniden çizdi; Kur'an kursundan kreşe, anaokulundan halı sahaya kadar her alanda 100’er adet yeni tesisin yapılacağını duyurdu. Başını solakların ve CHP’lilerin çektiği laikçiler, çocukların Kur’an kurslarına gitmesinden rahatsızlık duyup her zamanki gibi "dayatma var" yaygarası koparıyor; oysa İstanbul Valiliği’nin dev projesinde seçenek çok, dayatma yok: Dileyen çocuğunu Kur’an kursuna, dileyen de kreşe gönderebilecek.

2
#1
Foto - Çok sayıda yeni Kur’an kursu ve kreş geliyor! İsteyen çocuğunu istediğine gönderecek laikçiler tepinecek

İstanbul için dev bir sosyal hamle kapıda! Vali Davut Gül, mahallelerin çehresini değiştirecek "5x100" projesini açıkladı. Özellikle çalışan anneler ve gençler için hayatı kolaylaştıracak bu dev yatırımın detayları şöyle

#2
Foto - Çok sayıda yeni Kur’an kursu ve kreş geliyor! İsteyen çocuğunu istediğine gönderecek laikçiler tepinecek

‘Muhtarlar ile İftar Buluşması' programında buluşan İstanbul Valisi Davut Gül, “İstanbul'da 100 tane kreş, 100 tane anaokulu ve 100 4-6 yaş Kur'an kursu yapacağız. İhtiyaç olan her mahallede hemen yapmaya başlayacağız" dedi.

#3
Foto - Çok sayıda yeni Kur’an kursu ve kreş geliyor! İsteyen çocuğunu istediğine gönderecek laikçiler tepinecek

Sözde "özgürlükçü" geçinen ancak milletin inancıyla olan kavgaları bitmeyen laikçi güruh, projeyi "dayatma" olarak nitelemeye çalışsa da gerçekler tam tersini söylüyor. Devlet, İstanbul’un her mahallesinde ailelere seçenek sunuyor: İsteyen anne çocuğunu Aile Bakanlığı’nın uygun fiyatlı kreşlerine emanet edip iş hayatına katılacak, isteyen aile ise çocuğunun milli ve manevi değerlerle yetişmesi için müftülük bünyesindeki 4-6 yaş Kur'an kurslarını seçecek. CHP zihniyetinin hazmedemediği bu "tercih hakkı", İstanbul’un dört bir yanında arsa imkanı bulunan mahallelerde bu ay itibarıyla fiilen hayata geçmeye başlıyor. İstanbul Valisi Davut Gül, Bakırköy'de bir otelde düzenlenen 'Muhtarlar ile İftar Buluşması' programına katıldı. Programa Vali Gül'ün yanı sıra İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve çok sayıda mahalle muhtarı katıldı. Program kapsamında yürütülen kan bağışı kampanyasında en fazla bağış toplanmasına katkı sunan mahalle muhtarlarına plaket verildi. İftar programında konuşan Gül, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İstanbul'da sizlerle birlikte her mahallede güzel işler yapmaya gayret ediyoruz. Aslında İstanbul'da yapılanları en iyi muhtarlarımız biliyor. Çünkü işin çilesini çeken sizlersiniz. Sıkıntılı dönemi de yaşıyorsunuz, vatandaşlarımızdaki o rahatlığı da ilk görenler sizlersiniz. Yapılanları biliyorsunuz. Bundan sonra inşallah sizlerle birlikte 1,5 sene, bilemediniz 2 sene içerisinde birkaç proje uygulayacağız. Bu sayacağım projelere de mahallenin ihtiyacı varsa ve uygun arsa varsa hemen bu ay içerisinde başlayacağız. Bazılarını çelik konstrüksiyon olarak yıl içinde bitireceğiz, bazılarını da gelecek sene tamamlayacağız" dedi.

#4
Foto - Çok sayıda yeni Kur’an kursu ve kreş geliyor! İsteyen çocuğunu istediğine gönderecek laikçiler tepinecek

'100 KREŞ, 100 ANAOKUL YAPACAĞIZ' İstanbul genelinde sosyal donatı alanlarını artıracaklarını ifade eden Vali Gül, “100 tane kreş yapacağız. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza teslim edeceğiz. 6 aylık çocuklardan 3-4 yaşına kadar kalabilecekleri mekanlar olacak. Yeni doğum yapan anneler iş hayatına atılırken çocuklarını bırakabilecekleri mekanlara ihtiyaç var. İstanbul'da hizmet sunmak önemli ama ekonomik olarak alım gücünün yetebileceği şekilde sunmak daha önemli. Buraları sembolik ücretlerle Bakanlığımız işletecek. İkincisi, ihtiyaç olan mahallelerde 100 anaokulu yapacağız. Üçüncüsü ise 4-6 yaş Kur'an kursları yapacağız. 4-6 yaş Kur'an kursu aslında Diyanet'in anaokulu. Kreşleri Aile Bakanlığımız, anaokullarını Milli Eğitim Bakanlığımız, 4-6 yaş Kur'an kurslarını ise müftülüklerimiz işletecek" dedi.

#5
Foto - Çok sayıda yeni Kur’an kursu ve kreş geliyor! İsteyen çocuğunu istediğine gönderecek laikçiler tepinecek

Çocuk ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması için spor yatırımlarına da ağırlık verileceğini belirten Gül, “Kapalı spor salonları yapmak istiyoruz. Sadece ismi kapalı olacak; 7/24 hemşerilerimizin hizmetinde, mahalle ölçeğinde kullanılacak salonlar olacak. 100 tane yapmayı planlıyoruz. İlave olarak 100 halı saha yapmayı planlıyoruz. Yani 100 tane halı saha, 100 tane kapalı spor salonu, 100 tane kreş, 100 tane anaokulu, 100 tane 4-6 yaş Kuran kursu yapacağız" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

İsmail

4 6 yaş Kur an kursları çok güzel bır hizmet. Benim oğlum da gitmişti çok faydalı oldu inşallah. Böyle hizmetlerde emeği geçen herkesten Allah razı olsun

Murat

Helal osun sayın Valimize başarılarının devamı dileğiyle .
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
