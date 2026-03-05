Çok sayıda yeni Kur’an kursu ve kreş geliyor! İsteyen çocuğunu istediğine gönderecek laikçiler tepinecek

Sözde "özgürlükçü" geçinen ancak milletin inancıyla olan kavgaları bitmeyen laikçi güruh, projeyi "dayatma" olarak nitelemeye çalışsa da gerçekler tam tersini söylüyor. Devlet, İstanbul’un her mahallesinde ailelere seçenek sunuyor: İsteyen anne çocuğunu Aile Bakanlığı’nın uygun fiyatlı kreşlerine emanet edip iş hayatına katılacak, isteyen aile ise çocuğunun milli ve manevi değerlerle yetişmesi için müftülük bünyesindeki 4-6 yaş Kur'an kurslarını seçecek. CHP zihniyetinin hazmedemediği bu "tercih hakkı", İstanbul’un dört bir yanında arsa imkanı bulunan mahallelerde bu ay itibarıyla fiilen hayata geçmeye başlıyor. İstanbul Valisi Davut Gül, Bakırköy'de bir otelde düzenlenen 'Muhtarlar ile İftar Buluşması' programına katıldı. Programa Vali Gül'ün yanı sıra İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve çok sayıda mahalle muhtarı katıldı. Program kapsamında yürütülen kan bağışı kampanyasında en fazla bağış toplanmasına katkı sunan mahalle muhtarlarına plaket verildi. İftar programında konuşan Gül, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İstanbul'da sizlerle birlikte her mahallede güzel işler yapmaya gayret ediyoruz. Aslında İstanbul'da yapılanları en iyi muhtarlarımız biliyor. Çünkü işin çilesini çeken sizlersiniz. Sıkıntılı dönemi de yaşıyorsunuz, vatandaşlarımızdaki o rahatlığı da ilk görenler sizlersiniz. Yapılanları biliyorsunuz. Bundan sonra inşallah sizlerle birlikte 1,5 sene, bilemediniz 2 sene içerisinde birkaç proje uygulayacağız. Bu sayacağım projelere de mahallenin ihtiyacı varsa ve uygun arsa varsa hemen bu ay içerisinde başlayacağız. Bazılarını çelik konstrüksiyon olarak yıl içinde bitireceğiz, bazılarını da gelecek sene tamamlayacağız" dedi.