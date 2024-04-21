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Kalbi çürüttüğü ortaya çıktığından beri uykular kaçtı! Bu besini her gün tüketiyoruz

2024-04-21 14:54:02
Kalbi çürüttüğü ortaya çıktığından beri uykular kaçtı! Bu besini her gün tüketiyoruz

Bilmeden neredeyse her gün tükettiğimiz bazı besinlerin vücuda verdiği zararlar ortaya çıktı. Özellikle kalp damar sağlığını tehdit eden bu besinler beyin hücrelerinin de hızlıca yaşlanmasına neden oluyor. Uzmanlar, sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için pratik olması nedeniyle tercih edilen bu besinlerden uzak durulması gerektiğini vurguluyor. İşte asla mutfağınıza sokmamanız gereken, kalbi çürüten besinler...

#1
Foto - Kalbi çürüttüğü ortaya çıktığından beri uykular kaçtı! Bu besini her gün tüketiyoruz

ŞEKERLİ MEYVE AROMALI YOĞURTLAR Yoğurt, en sağlıklı besinlerden biri olsa da şekerli ve meyveli olması halinde sağlıksız bir besine dönüşebiliyor. Tatlandırıcılı meyvelerin sık tüketilmesi kan şekeri dalgalanmalarına sebep oluyor.

#2
Foto - Kalbi çürüttüğü ortaya çıktığından beri uykular kaçtı! Bu besini her gün tüketiyoruz

HAZIR SOSLAR: Hazır soslar genellikle lezzeti ve pratikliği sebebiyle tercih ediliyor ancak birçok katkı maddesi içermesi nedeniyle sağlıksız besinler arasında yer alıyor. Sık sık hazır sosla tüketilmesi birçok kronik hastalığı beraberinde getiriyor.

#3
Foto - Kalbi çürüttüğü ortaya çıktığından beri uykular kaçtı! Bu besini her gün tüketiyoruz

MARGARİN: Margarinin zararlarını artık hepimiz biliyoruz ancak zaman zaman kek, pasta ve kurabiyelerde hafif lezzeti sebebiyle tercih ediyoruz. Uzmanlar, margarinin seyrek şekilde bile tüketilmemesi gerektiğini belirtiyor. Margarin, damar tıkanıklığına neden olarak kalp sağlığını olumsuz etkiliyor.

#4
Foto - Kalbi çürüttüğü ortaya çıktığından beri uykular kaçtı! Bu besini her gün tüketiyoruz

HAZIR ATIŞTIRMALIKLAR: Hazır atıştırmalıklar, lezzetiyle bağımlılık yapıyor ve vazgeçmek mümkün olmuyor. Ancak yapılan araştırmalar, hazır atıştırmalıkların bilişsel fonksiyonları bozduğunu kanıtlar nitelikte. Bu nedenle arada bir bile olsa tüketmemek gerekiyor.

#5
Foto - Kalbi çürüttüğü ortaya çıktığından beri uykular kaçtı! Bu besini her gün tüketiyoruz

HAZIR ÇORBALAR VE ÇEŞNİLER: Pratikliği nedeniyle kullanılan çeşniler ve hazır çorbalar birçok kimyasalı içerisinde barındırıyor. Yüksek miktarda tuz içeren çeşniler tansiyon hastalıklarını beraberinde getiriyor.

#6
Foto - Kalbi çürüttüğü ortaya çıktığından beri uykular kaçtı! Bu besini her gün tüketiyoruz

ŞEKERLİ İÇECEKLER: Şekerli ve asitli içecekler, bilişsel fonksiyonları olumsuz etkiliyor. Tip 2 diyabete kapı aralar ve kan şekeri dengesinin bozulmasının sebebidir.

#7
Foto - Kalbi çürüttüğü ortaya çıktığından beri uykular kaçtı! Bu besini her gün tüketiyoruz

ŞEKERLİ ATIŞTIRMALIKLAR: Besin değeri yönünden zayıf olan ve yalnızca lezzeti sebebiyle tercih edilen şekerli atıştırmalıklar kan şekeri dengesini bozuyor.

#8
Foto - Kalbi çürüttüğü ortaya çıktığından beri uykular kaçtı! Bu besini her gün tüketiyoruz

FAST FOOD: Hızlı ve pratik olması nedeniyle tercih edilen fast food yiyecekler, en sağlıksız besinler arasında yer alıyor. Bol yağda kızartılmaları, trans yağlı olmaları ve çok tuzlu yapıları nedeniyle obezite, bilişsel işlev bozukluğu ve kalp hastalıklarına davetiye çıkarıyor.

#9
Foto - Kalbi çürüttüğü ortaya çıktığından beri uykular kaçtı! Bu besini her gün tüketiyoruz

KONSERVE HAZIR YEMEKLER: Birçok donmuş hazır yemek yüksek tuz, yağ ve katkı maddeleri içerir çok sık tüketildiğinde birçok hastalığı beraberinde getirir.

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