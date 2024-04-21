Kalbi çürüttüğü ortaya çıktığından beri uykular kaçtı! Bu besini her gün tüketiyoruz

Bilmeden neredeyse her gün tükettiğimiz bazı besinlerin vücuda verdiği zararlar ortaya çıktı. Özellikle kalp damar sağlığını tehdit eden bu besinler beyin hücrelerinin de hızlıca yaşlanmasına neden oluyor. Uzmanlar, sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için pratik olması nedeniyle tercih edilen bu besinlerden uzak durulması gerektiğini vurguluyor. İşte asla mutfağınıza sokmamanız gereken, kalbi çürüten besinler...