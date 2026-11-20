İkisi Türkiye’de, biri yurt dışında olmak üzere üç üretim şirketi bulunan Dardanel Grubu, satış ve pazarlama şirketlerinin yanı sıra spor ve basın alanlarında da faaliyet gösteriyor. Gıda sektöründe yaklaşık 20 markası bulunan grup, beş ürün kategorisinde pazar lideri olduğunu belirtiyor.