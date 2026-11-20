Dardanel’in patronundan konkordato duyurusu: Tamamını kapattık
Dardanel’in hâkim ortağı Niyazi Önen Holding'den konkordato açıklaması geldi. KAP'a yapılan bildirimde bono ve sukuk borçlarının tamamının kapatıldığı açıklandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dardanel’in hâkim ortağı Niyazi Önen Holding'den konkordato açıklaması geldi. KAP'a yapılan bildirimde bono ve sukuk borçlarının tamamının kapatıldığı açıklandı.
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Borsa İstanbul’da işlem gören Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş., hâkim ortağı Niyazi Önen Holding’in finansal durumuna ilişkin basın açıklamasını KAP üzerinden yatırımcılarıyla paylaştı. Açıklamada grubun finansal yeniden yapılandırma ve konkordatoya ihtiyaç duymadığı özellikle vurgulandı.
Niyazi Önen Holding, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Grubumuzun mevcut finansal durumu itibarıyla finansal yeniden yapılandırma, konkordato veya benzeri bir sürece ihtiyacı bulunmamaktadır. Bono ve sukuk ihraçlarından kaynaklanan borçlarımızın tamamı kapatılmıştır. Faktoring borçlarımız ise vadesinde ve 2026 yıl sonu itibarıyla bitmiş olacaktır. Grubumuzun kredi borçları, çalıştığımız itibarlı bankalardan kullanılan kredilerle sınırlıdır.”
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR tarafından ekim ayında hazırlanan raporda kredi notunun BBB- olarak belirlendiğini bildiren holding, 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin finansal beklentilerini de paylaştı.
Grubun 2026 yılını 370 milyon dolar ciro, 45 milyon dolar faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) ve yaklaşık yüzde 12 FAVÖK marjıyla tamamlaması bekleniyor. 2027 yılında ise FAVÖK marjının yüzde 15’e yükseltilmesi ve FAVÖK’ün 50 milyon doları aşması hedefleniyor.
İkisi Türkiye’de, biri yurt dışında olmak üzere üç üretim şirketi bulunan Dardanel Grubu, satış ve pazarlama şirketlerinin yanı sıra spor ve basın alanlarında da faaliyet gösteriyor. Gıda sektöründe yaklaşık 20 markası bulunan grup, beş ürün kategorisinde pazar lideri olduğunu belirtiyor.
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