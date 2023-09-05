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Sağlık
23
Kahveye 1 kaşık eklemek yetiyor! Karaciğeri baştan sona yeniliyor...

2023-09-05 09:05:19
Kahveye 1 kaşık eklemek yetiyor! Karaciğeri baştan sona yeniliyor...

Karaciğer, vücudumuzun en büyük iç organlarından biridir ve bir dizi hayati görevi yerine getirir. Metabolizma işlevlerini düzenler, yağ metabolizmasını kontrol eder ve amino asitlerin sentezini gerçekleştirir. Ayrıca, vücuda giren toksinleri temizler ve metabolize ederek zararlı maddelerin vücuda yayılmasını önler. Karaciğerin ürettiği safra da sindirim sürecinde yağların emilimini artırır ve vücut için gerekli olan birçok proteinin üretimini sağlar, bu da sağlıklı bir vücut fonksiyonu için kritik öneme sahiptir. Karaciğer sağlığının korunması, genel sağlığımızı sürdürmek için önemlidir. Karaciğerin sağlığını korumak ise tükettiğimiz gıdalarla mümkün olabilir. İşte onların başında gelen besin…

#1
Foto - Kahveye 1 kaşık eklemek yetiyor! Karaciğeri baştan sona yeniliyor...

Bugüne kadar hindistan cevizi yağının gezegendeki en sağlıklı gıdalardan biri olduğunu gösteren 1.500'den fazla çalışma var. Hindistan cevizi yağının kullanımları ve faydaları, çoğu insanın farkettiğinin çok ötesine geçer; çünkü hindistan cevizi yağı gerçek bir süper gıdadır.

#2
Foto - Kahveye 1 kaşık eklemek yetiyor! Karaciğeri baştan sona yeniliyor...

Hindistancevizi yağının sağlıklı olup olmadığı hakkındaki sorulara rağmen , onu tüketmek iltihabı azaltabilir, bilişsel sağlığı ve kalp sağlığını destekleyebilir, organları koruyabilir ve enerji seviyelerini artırabilir.

#3
Foto - Kahveye 1 kaşık eklemek yetiyor! Karaciğeri baştan sona yeniliyor...

Hindistan Cevizi Yağı Nedir? Hindistan cevizi yağı, kopra adı verilen kurutulmuş hindistan cevizi çekirdeğinin preslenmesiyle yapılır. Bunu yapmak için "kuru" veya "ıslak" yöntemi kullanılabilmektedir.

#4
Foto - Kahveye 1 kaşık eklemek yetiyor! Karaciğeri baştan sona yeniliyor...

Hindistan cevizinden elde edilen süt ve yağ preslenir ve ardından yağ çıkarılır. Çoğu doymuş yağ olan yağdaki yağlar daha küçük moleküllerden oluştuğundan, soğuk veya oda sıcaklığında sert bir dokuya sahiptir.

#5
Foto - Kahveye 1 kaşık eklemek yetiyor! Karaciğeri baştan sona yeniliyor...

Yaklaşık 25 derece sıcaklıkta sıvılaşır. Ayrıca yaklaşık 350 derecelik bir dumanlanma noktasına sahiptir, bu da onu sotelenmiş yemekler, soslar ve fırınlanmış ürünler için mükemmel bir seçenek haline getirir.

#6
Foto - Kahveye 1 kaşık eklemek yetiyor! Karaciğeri baştan sona yeniliyor...

Bu yağ aynı zamanda daha küçük yağ molekülleri nedeniyle cilt tarafından kolayca emilir, bu da hindistan cevizi yağını cilt ve saç derisi için iyi bir nemlendirici haline getirir.

#7
Foto - Kahveye 1 kaşık eklemek yetiyor! Karaciğeri baştan sona yeniliyor...

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞININ FAYDALARI Tıbbi araştırmalara göre hindistan cevizi yağının sağlık açısından faydaları şunlardır:

#8
Foto - Kahveye 1 kaşık eklemek yetiyor! Karaciğeri baştan sona yeniliyor...

ALZHEİMER HASTALIĞININ TEDAVİSİNE YARDIMCI OLUR Orta zincirli yağ asitlerinin (MCFA'lar) karaciğer tarafından sindirilmesi, beyin tarafından enerji için kolayca erişilebilen ketonlar oluşturur. Ketonlar, glikozun enerjiye dönüştürülmesi için insüline ihtiyaç duymadan beyne enerji sağlar.

#9
Foto - Kahveye 1 kaşık eklemek yetiyor! Karaciğeri baştan sona yeniliyor...

Araştırmalar beynin aslında glikozu işlemek ve beyin hücrelerini güçlendirmek için kendi insülinini ürettiğini göstermiştir. Çalışmalar ayrıca Alzheimer hastasının beyni kendi insülinini üretme yeteneğini kaybettiğinde, hindistan cevizi yağındaki ketonların beyin fonksiyonlarını onarmaya yardımcı olacak alternatif bir enerji kaynağı yaratabileceğini de öne sürüyor.

#10
Foto - Kahveye 1 kaşık eklemek yetiyor! Karaciğeri baştan sona yeniliyor...

2020 tarihli bir inceleme, nöroprotektif, antienflamatuar ve antioksidan özellikleri nedeniyle orta zincirli trigliseritlerin ( MCT yağı gibi) Alzheimer hastalığının önlenmesindeki rolünü vurgulamaktadır.

#11
Foto - Kahveye 1 kaşık eklemek yetiyor! Karaciğeri baştan sona yeniliyor...

KALP HASTALIKLARINI VE YÜKSEK TANSİYONU ENGELLEYEBİLİR Hindistan cevizi yağı, doğal doymuş yağlar bakımından yüksektir. Doymuş yağlar yalnızca vücudunuzdaki sağlıklı kolesterolü (HDL kolesterol olarak bilinir) artırmakla kalmaz, aynı zamanda LDL "kötü" kolesterolün iyi kolesterole dönüştürülmesine de yardımcı olur.

#12
Foto - Kahveye 1 kaşık eklemek yetiyor! Karaciğeri baştan sona yeniliyor...

Evidence-based Complementary and Alternative Medicine dergisinde yayınlanan randomize çapraz bir araştırma, genç, sağlıklı yetişkinlerde günlük iki yemek kaşığı saf hindistancevizi yağı tüketiminin HDL kolesterolü önemli ölçüde artırdığını buldu. Ayrıca, sekiz hafta boyunca her gün saf hindistancevizi yağı almanın önemli bir güvenlik sorunu bildirilmedi.

#13
Foto - Kahveye 1 kaşık eklemek yetiyor! Karaciğeri baştan sona yeniliyor...

2020'de yayınlanan daha yeni bir başka araştırma da aynı sonuçları verdi ve hindistan cevizi yağı tüketiminin, tropikal olmayan bitkisel yağlara göre önemli ölçüde daha yüksek HDL kolesterol ile sonuçlandığı sonucuna vardı. Vücuttaki HDL'yi artırarak kalp sağlığının geliştirilmesine ve kalp hastalığı riskinin azaltılmasına yardımcı olduğu düşünülmekte.

#14
Foto - Kahveye 1 kaşık eklemek yetiyor! Karaciğeri baştan sona yeniliyor...

İDRAR YOLU VE BÖBREK ENFEKSİYONUNU TEDAVİ EDER VE KARACİĞERİ KORUR Hindistan cevizi yağının idrar yolu enfeksiyonu semptomlarını ve böbrek enfeksiyonlarını iyileştirdiği bilinmektedir. Yağdaki MCFA'lar (Orta Zincirli Trigliserit), bakterilerin üzerindeki lipit kaplamayı bozarak ve onları öldürerek doğal bir antibiyotik görevi görür.

#15
Foto - Kahveye 1 kaşık eklemek yetiyor! Karaciğeri baştan sona yeniliyor...

Araştırmalar ayrıca hindistan cevizi yağının doğrudan karaciğeri hasardan koruduğunu gösteriyor. Özellikle karaciğer için faydalı olduğu bilinen kahvenin içerisine eklenerek tüketildiğinde çok daha etkili bir şekilde kullanılabilmektedir. Tek yapmanız gereken günlük tükettiğiniz kahvenin içerisine 1 tatlı kaşığı eklemektir.

#16
Foto - Kahveye 1 kaşık eklemek yetiyor! Karaciğeri baştan sona yeniliyor...

Hindistan cevizi suyu ayrıca iyileşme sürecini nemlendirmeye ve desteklemeye yardımcı olur.

#17
Foto - Kahveye 1 kaşık eklemek yetiyor! Karaciğeri baştan sona yeniliyor...

İLTİHAPLANMAYI VE ARTRİTİ AZALTIR Hindistan'da yapılan bir hayvan araştırmasında, saf hindistan cevizi yağında bulunan yüksek düzeydeki antioksidanların, önde gelen ilaçlardan daha etkili bir şekilde iltihabı azalttığı ve artrit semptomlarını iyileştirdiği kanıtlandı.

#18
Foto - Kahveye 1 kaşık eklemek yetiyor! Karaciğeri baştan sona yeniliyor...

Yakın zamanda yapılan başka bir çalışmada, yalnızca orta ısıda hasat edilen hindistan cevizi yağının hem analjezik hem de antiinflamatuar olarak çalışarak iltihaplı hücreleri baskıladığı bulundu.

#19
Foto - Kahveye 1 kaşık eklemek yetiyor! Karaciğeri baştan sona yeniliyor...

KANSERİN ÖNLENMESİNE VE TEDAVİSİNE KATKI SAĞLAR Hindistan cevizi yağının, yağda üretilen ketonlar da dahil olmak üzere, kanserle savaşmasına yardımcı olan iki özelliği vardır. Tümör hücreleri ketonlardaki enerjiye erişemez ve glikoza bağımlıdır. İkinci olarak ise hindistan cevizi yağındaki orta zincirli yağ asidi içeriğidir. MCFA'lar bakterilerin lipit duvarlarını sindirirken aynı zamanda mide kanseri riskini arttırdığı bilinen helicobacter pylori bakterisini de öldürebilmektedir. Ayrıca araştırmalar, hindistan cevizi yağında bulunan laurik asidin, anti-proliferasyon ve pro-apoptotik etkileri tetikleyerek antikanser etkilere sahip olabileceğini gösteriyor.

#20
Foto - Kahveye 1 kaşık eklemek yetiyor! Karaciğeri baştan sona yeniliyor...

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR Hindistan cevizi yağının laurik asidinin (monolaurin) kandidayı azalttığı, bakterilerle savaştığı ve virüsler için etkili bir ortam yarattığı gösterilmiştir. Günümüzde birçok hastalık, vücutta kötü bakteri, mantar, virüs ve parazitlerin aşırı çoğalmasından kaynaklanmaktadır.

#21
Foto - Kahveye 1 kaşık eklemek yetiyor! Karaciğeri baştan sona yeniliyor...

2020 tarihli bir inceleme, antimikrobiyal aktiviteye sahip olduğunu ve insan vücudundaki bağışıklık tepkisinin anti-inflamatuar doğasını etkinleştirmeye yardımcı olduğunu gösteriyor. Hasta olduğunuzda beslenmenizdeki tahılları ve şekeri doğal yakıt kaynağınız olan hindistan cevizi yağıyla değiştirebilirsiniz. Çünkü şeker kötü bakterilerin büyümesini besler. Bunun yerine hasta olduğunuzda günde üç kez bir çorba kaşığı hindistan cevizi yağı almanız, bol miktarda sebze ve kemik suyu da tüketmeniz önerilir.

#22
Foto - Kahveye 1 kaşık eklemek yetiyor! Karaciğeri baştan sona yeniliyor...

TÜKETMEDEN ÖNCE DOKTORA DANIŞIN Hindistan cevizi yağı her ne kadar doğal da olsa daha önce kullanmayan kişilerin, kronik rahatsızlığı olanların, emziren annelerin ve hamilelerin özellikle tüketmeden önce doktora danışması önerilmektedir. Bu yazıda verilen bilgiler birer tavsiye niteliğinde olup bilimsel araştırmaların derlenmesiyle oluşturulmuştur. Buna karşın tıbbi bir reçete yerine geçmez. Eğer bir rahatsızlığınız olduğunu düşünüyorsanız öncelikle hekiminize danışmanız gerekmektedir. Bu sayede uygun tanı konularak uzmanlar eşliğinde tedavi uygulanabilir.

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