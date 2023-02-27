Kahramanmaraş'taki depremden etkilenen Türkiye'nin tek kuyumcu sanayi sitesi yıkılacak mı? İşte rapor sonucu

Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, rapora ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesisin, değerli metal sanayisi ve kuyumculuk sektörünün kalbi olduğunu söyledi. Buradaki üretimin durmasının bir anda kuyumculuk sektöründeki işçilik fiyatlarının artmasına yol açtığını ifade eden Öz, "Arz-talep meselesi karşılanamaz oldu. Buraya ilk bakan arkadaşlarımız biraz alelacele bir rapor vermişti. Bir inceleme daha talep ettik. İnceleme için İstanbul Teknik Üniversitesinden yardım talebinde bulunduk. Gelen ekibimiz Altınşehirimizi inceledi. Orta hasarlı raporu verdi. Bu, belirli bir güçlendirmeyle tekrar imalat işlerimize geri başlayacağımız anlamına gelmekte. Bu karar, burada çalışan 6 bin kişiyi direkt ilgilendiriyor. Aileleriyle 10 bin kişinin aşı, işiydi burası. Karar, sektörümüzde işveren ve işçilerimizi bir anda rahatlattı. Binamızla ilgili İstanbul Teknik Üniversitesinde güçlendirme projesi çalışmaları başladı. Hemen güçlendirme yapıp tekrar burada üretime, istihdama başlayacağız." dedi. Güçlendirme projesi süresince firma sahiplerine ve çalışanlarına destekte bulunma çağrısında bulunan Öz, "İşçilerimize belirli bir süre destek verelim. Onların bir yere gitmelerine müsaade etmeyelim. Biz burada düştük, burada kalkalım. Biz bu meslekte büyüdük. Biz bu meslekle haşır neşir olduk. İçtiğimiz su, yediğimiz ekmek bu meslekten." dedi. Öz, sağlanacak maddi destekle sektördeki kalifiye elemanların başka yerlere, sektörlere gitmesinin önüne geçilebileceğini belirtti.