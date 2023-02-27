2023-02-27 16:19:50 Kahramanmaraş'taki depremden etkilenen Türkiye'nin tek kuyumcu sanayi sitesi yıkılacak mı? İşte rapor sonucu
Türkiye'nin mühim altın işleme merkezlerinden Kahramanmaraş'taki Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi için "orta hasarlı" raporu verildi. Kuyumcu sitesi, yapılacak güçlendirme çalışması sonrasında faaliyete geçecek. Tonlarca altının takıya dönüştürüldüğü, Türkiye'nin önemli altın ve mücevher işleme merkezlerinden olan ve "Kuyumcukent" olarak da bilinen Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar aldı. Türkiye'nin tek kuyumcu sanayisi sitesi için İstanbul Teknik Üniversitesi heyetinin yaptığı tespit çalışmaları tamamlandı.