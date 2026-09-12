Kahramanmaraş'ın tarihi ve kültürel değerleri festivalde görünür kılınacak...

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Milli Mücadele’nin en çetin günlerinde gösterdiği cesaret ve kararlılıkla Kahramanmaraş’ın vatan sevgisinin ve bağımsızlık iradesinin sembol şehirlerinden biri olduğunu ifade ederek şehrin kahramanlığıyla yalnızca kendi tarihini değil, milletimizin ortak hafızasını da şekillendirdiğini dile getirdi. Yakın tarihimizin en acı hadiselerinden biri olan 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dileyen Yazgı, Kahramanmaraş’ın depremin ardından ayağa kalkma iradesinden söz etti. Yazgı, Kahramanmaraş’ın 2025 yılında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na “Edebiyat” alanında Türkiye’den dahil olan ilk şehir olduğunun altını çizerek bu başarının köklü birikimin uluslararası ölçekteki güçlü bir temsili olduğunu ifade etti. Şehirdeki kültür hayatını güçlendirdiklerini dile getiren Yazgı, kazı, restorasyon ve müzecilik çalışmalarını sürdürdüklerini, bu kapsamda şehirdeki müze ve kütüphanelerin yeniden vatandaşların hizmetine sunulduğunu söyledi.