Kahramanmaraş'ın tarihi ve kültürel değerleri festivalde görünür kılınacak...
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 18’inci durağı Kahramanmaraş’ta kültür, sanat ve gastronomi maratonu başladı. 12-20 Eylül tarihleri arasında festivale ilk kez ev sahipliği yapacak Kahramanmaraş, dokuz gün boyunca 14 farklı noktada 208 etkinlikle tarihi ve kültürel değerlerini ziyaretçilerle buluşturacak. Maraş dondurmasından sömelek köfteye uzanan köklü mutfak kültürü ise 52 Lezzet Noktası’nda keşfedilecek.