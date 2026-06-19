Kahramanmaraş Unesco'nun 'Edebiyat şehri' oldu: Yedi Güzel Adam'ın şehri İstanbul'dan dünyaya tanıtıldı...

Konuşmasında Kahramanmaraş’ın köklü edebiyat geleneğine de değinen Ersoy, İslam’ın bu coğrafyayı aydınlatmasının ardından şehrin güçlü bir edebi merkez kimliği kazandığını belirtti. Dulkadiroğulları Beyliği ve Osmanlı dönemlerinde halk ve divan edebiyatının önemli eserlerinin bu şehirde ortaya çıktığını ifade eden Ersoy, Cumhuriyet döneminde oluşan güçlü edebiyat akımının da Türk edebiyatında derin izler bıraktığını söyledi. “Yedi Güzel Adam” olarak bilinen edebiyat kuşağının hem kendi dönemlerine hem de sonraki nesillere önemli eserler bıraktığını vurgulayan Ersoy; Necip Fazıl Kısakürek, Nuri Pakdil, Rasim Özdenören, Alaeddin Özdenören, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt ve Mevlana İdris Zengin’i anarak bu mirasın önemine dikkat çekti. Abdurrahim Karakoç, Bahaettin Karakoç ve Aşık Mahsuni Şerif’i de anan Ersoy, Kahramanmaraş’ın edebi kimliğiyle UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’nda yer almayı fazlasıyla hak ettiğini söyledi. UNESCO Unvanı Kalkınmaya da Katkı Sağlayacak Bu sınıflandırmanın yalnızca bir unvan verme konusu olmadığını vurgulayan Ersoy, kültür ve yaratıcılığı stratejik unsur olarak gören yaklaşımın şehirlerin ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel kalkınmasını desteklediğini ifade etti. Türk edebiyatının sesini dünyaya duyurmak için bu unvanı kullanacaklarını belirten Ersoy, Kahramanmaraş’ın endüstriyel gelişimini üst seviyeye taşımak ve sürdürülebilirliğe katkı sağlamak amacıyla yerel paydaşlarla iş birliğini sürdüreceklerini kaydetti. Tanıtım Kampanyalarıyla Milyonlarca Kişiye Ulaşıldı Bakanlık olarak şehirlerin kültür ve turizm potansiyelini en doğru şekilde değerlendirmek için çalıştıklarını belirten Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile birlikte Türkiye’yi dünyanın en kapsamlı ve etkin tanıtım yapan ülkelerinden biri haline getirdiklerini söyledi.