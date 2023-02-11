2023-02-11 14:05:19 Kahramanmaraş depremi sonrası balinaların görüntüsü şok etti
Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından balinaların hareketleri dikkat çekti.
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Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından balinaların hareketleri dikkat çekti.
Kahramanmaraş depremi sonrasında İskendurun’da deniz seviyesi yükselmiş ve ilçede bazı mahalleler sular altında kalmıştı.
Cumhuriyet’te yer alan habere göre; Yiannis Ioannou, Perşembe günü dört balinanın karaya vurduğunu, bugün ise altı gagalı balinanın ölü bulunduğunu söyledi.
Perşembe günü kıyıya vuran dört balinadan üçünün denize geri döndüğünü, kalan birinin ise öldüğünü aktaran Ioannou, 'Bu hayvanların deniz gürültüsünden etkilenen bir ekolokasyon sistemi var; askeri tatbikatlar, sismik hareketler veya doğal olarak bölgedeki deprem olabilir' dedi.
Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat, dün Kıbrıs'ın kuzey sahillerine vuran gagalı balina sayısının 7'ye ulaştığını söylemişti.
Kıbrıs Postası'nın aktardığına göre Kemal Basat, en son minik bir balina yavrusunun karaya vurduğunu ifade ederek, 'Ekip arkadaşlarımız bölgede işlerinin başında karaya vuran balinalara yardım etmek için suyun içinde ve soğukta özveri ile çalışmaya devam ediyorlar' dedi.
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