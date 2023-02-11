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Kahramanmaraş depremi sonrası balinaların görüntüsü şok etti

2023-02-11 14:05:19
Kahramanmaraş depremi sonrası balinaların görüntüsü şok etti

Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından balinaların hareketleri dikkat çekti.

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Foto - Kahramanmaraş depremi sonrası balinaların görüntüsü şok etti

Kahramanmaraş depremi sonrasında İskendurun’da deniz seviyesi yükselmiş ve ilçede bazı mahalleler sular altında kalmıştı.

#2
Foto - Kahramanmaraş depremi sonrası balinaların görüntüsü şok etti

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; Yiannis Ioannou, Perşembe günü dört balinanın karaya vurduğunu, bugün ise altı gagalı balinanın ölü bulunduğunu söyledi.

#3
Foto - Kahramanmaraş depremi sonrası balinaların görüntüsü şok etti

Perşembe günü kıyıya vuran dört balinadan üçünün denize geri döndüğünü, kalan birinin ise öldüğünü aktaran Ioannou, 'Bu hayvanların deniz gürültüsünden etkilenen bir ekolokasyon sistemi var; askeri tatbikatlar, sismik hareketler veya doğal olarak bölgedeki deprem olabilir' dedi.

#4
Foto - Kahramanmaraş depremi sonrası balinaların görüntüsü şok etti

Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat, dün Kıbrıs'ın kuzey sahillerine vuran gagalı balina sayısının 7'ye ulaştığını söylemişti.

#5
Foto - Kahramanmaraş depremi sonrası balinaların görüntüsü şok etti

Kıbrıs Postası'nın aktardığına göre Kemal Basat, en son minik bir balina yavrusunun karaya vurduğunu ifade ederek, 'Ekip arkadaşlarımız bölgede işlerinin başında karaya vuran balinalara yardım etmek için suyun içinde ve soğukta özveri ile çalışmaya devam ediyorlar' dedi.

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