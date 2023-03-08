Kahramanmaraş depremi büyük ders oldu! Fay hattındaki 700 bina yıkılıyor

Yıkım çalışmaları ile birlikte inşaat çalışmalarının da bir yandan başladığını ve devam ettiğini belirten Başkan Allar, “Şunu ifade edeyim bu konutlar fay hattı üzerinde bulunan rezerv alanı ile alakalı önce yer seçimini yaptık. Riskli bölgenin üzerinde kalan alanı temizlemek adına kardeşlerimiz mağdur etmemek adına buraya şu anda 55 konut 9 iş yeri inşaatımız devam ediyor. İnşallah bunu da bu sene sonuna kadar teslim edileceği kanaatini taşıyorum. Deprem bölgesinde gördük. TOKİ’nin konutlarında en ufak bir çizik dahi olmadığını. Burada zemin iyileştirmesinden gerekirse kazık çalışmasına kadar en güzel şekilde yapıldığını belirtmek isterim. Burada zemin iyileştirmesi yapıldı.