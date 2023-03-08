Kahramanmaraş depremi büyük ders oldu! Fay hattındaki 700 bina yıkılıyor

Vatandaşlarla yüzde 90 oranında uzlaşma sağladıklarını ifade eden Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Tüm ekibimle beraber insanları ikna etmek için birebir görüşme sağladık. İnsanlara buradaki binaların yapı stoğunu, değiştirmememiz gerektiğini ifade ettik. Bu alanda yaklaşık, 750 bağımsız bölüm var. İş yerleriyle beraber, bin 30 civarında bir bölümün dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. Burada vatandaşlarımızla yüzde 90 oranında uzlaşmalarımızı gerçekleştirdik” dedi. Yıkım çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Allar, “Şu anda 130 adet binayı yıkıyoruz. Bunun içinde 250 civarında bağımsız bölüm, ticaretle birlikte 400 civarında bağımsız bölüm yıkıldı. İlerleyen zamanda 350 civarında da bir yıkım gerçekleştireceğiz. Yıkımları Nisan sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.