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Yaşam
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Kahramanmaraş depremi büyük ders oldu! Fay hattındaki 700 bina yıkılıyor

2023-03-08 15:55:55
Kahramanmaraş depremi büyük ders oldu! Fay hattındaki 700 bina yıkılıyor

Bolu'da fay hattının üzerinde bulunan 700'ü aşkın binanın yıkımına başlandı.

#1
Foto - Kahramanmaraş depremi büyük ders oldu! Fay hattındaki 700 bina yıkılıyor

Bolu’nun Gerede ilçesinde 'Riskli Alan Kentsel Dönüşüm Projesi' çerçevesinde fay hattı ve fay hattının kuzeyinde kalan binalar yıkılmaya başlandı. Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, yıkım çalışmalarının Nisan ayı sonuna kadar bitirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

#2
Foto - Kahramanmaraş depremi büyük ders oldu! Fay hattındaki 700 bina yıkılıyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından fay hattının üzerinde bulunan ve 1.derece deprem bölgesi olan Bolu’nun en büyük ilçesinde kentsel dönüşüm için start verildi. Mikrobölgeleme yöntemiyle fay hattının nereden geçtiğini tespit eden ekipler, Demirciler Mahallesi üzerinde bulunan 700’ün üzerinde binanın yıkımına karar verdi. Demirciler Mahallesi Riskli Alan Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde, fay hattı ve fay hattının kuzeyinde bulunan binaların boşaltılmasının ardından yıkım çalışmaları başladı. Fay hattının üzerinde bulunan binaları boşaltan aileler Gerede, Yeniçağa ve Dörtdivan ilçelerine yerleştiriliyor. Bir taraftan yıkım bir taraftan da inşaat çalışmalarının devam ettiği konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, 350 yıkımın daha gerçekleşeceğini ve yıkım işlemlerinin Nisan ayı sonunda biteceğini belirtti.

#3
Foto - Kahramanmaraş depremi büyük ders oldu! Fay hattındaki 700 bina yıkılıyor

Vatandaşlarla yüzde 90 oranında uzlaşma sağladıklarını ifade eden Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Tüm ekibimle beraber insanları ikna etmek için birebir görüşme sağladık. İnsanlara buradaki binaların yapı stoğunu, değiştirmememiz gerektiğini ifade ettik. Bu alanda yaklaşık, 750 bağımsız bölüm var. İş yerleriyle beraber, bin 30 civarında bir bölümün dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. Burada vatandaşlarımızla yüzde 90 oranında uzlaşmalarımızı gerçekleştirdik” dedi. Yıkım çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Allar, “Şu anda 130 adet binayı yıkıyoruz. Bunun içinde 250 civarında bağımsız bölüm, ticaretle birlikte 400 civarında bağımsız bölüm yıkıldı. İlerleyen zamanda 350 civarında da bir yıkım gerçekleştireceğiz. Yıkımları Nisan sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Kahramanmaraş depremi büyük ders oldu! Fay hattındaki 700 bina yıkılıyor

Yıkım çalışmaları ile birlikte inşaat çalışmalarının da bir yandan başladığını ve devam ettiğini belirten Başkan Allar, “Şunu ifade edeyim bu konutlar fay hattı üzerinde bulunan rezerv alanı ile alakalı önce yer seçimini yaptık. Riskli bölgenin üzerinde kalan alanı temizlemek adına kardeşlerimiz mağdur etmemek adına buraya şu anda 55 konut 9 iş yeri inşaatımız devam ediyor. İnşallah bunu da bu sene sonuna kadar teslim edileceği kanaatini taşıyorum. Deprem bölgesinde gördük. TOKİ’nin konutlarında en ufak bir çizik dahi olmadığını. Burada zemin iyileştirmesinden gerekirse kazık çalışmasına kadar en güzel şekilde yapıldığını belirtmek isterim. Burada zemin iyileştirmesi yapıldı.

#5
Foto - Kahramanmaraş depremi büyük ders oldu! Fay hattındaki 700 bina yıkılıyor

Yapıların doğru yapıldığı yapı denetimin ne kadar doğru olduğunu burada bir kez daha görmüş oluyoruz. İnşallah bizim vatandaşlarımızda hemşerilerimiz de buradan en iyi şekilde istifade edecekler. Güvenli konutlarda kalacaklar. Devletimiz imkanları ile buna kavuşmuş olacaklar. İnşallah bunlarda örnek teşvik edecek” ifadelerine yer verdi.

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