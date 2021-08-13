Kahramanlar gece gündüz sınırı koruyor

Şu ana kadar bölgede 2 bin 600`ün üzerinde mayının temizlendiğini vurgulayan Bilmez, şunları kaydetti: "Bu sene geçen seneden daha fazla bir güç baskısı altında değiliz ama toplumumuzdaki hassasiyetten dolayı çok daha gündeme geliyor. Geçen sene Van sınır hattında 108 bin civarında göçmeni engelledik. Bu sene ise yıl başından bu güne kadar 69 bin 156 göçmen sınır hattında engellenmiştir. Bu yıl 904 organizatör yakalanmış ve bunların büyük bir kısmı tutuklanmıştır. Geçen yıl yakalanan organizatör sayısı 600 civarında. Bu sene daha yıl dolamdan 904 organizatör yakalandı. Bu suçun katalog suçlar kapsamına alınması tutuklamalarda elimizi rahatlattı. Tutuklamalar açısından olumlu bir gelişme oldu. Ama hala insan kaçakçılığı yapanlara verilen cezalar yeterince caydırıcı değil."