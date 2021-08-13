Kahramanlar gece gündüz sınırı koruyor

Van`ın İran ile 295 kilometrelik sınırının bulunduğunu aktaran Bilmez, şu bilgileri verdi: "Burada 6. Hudut Tugayımız 9 tabur, 44 karakol, 170 civarında kule ile önlem almakta. Jandarma birliklerimiz, polis özel harekat timlerimiz ve güvenlik korucularımız da ikinci hatta sınır güvenliğini sağlıyor. Kara kuvvetleri buradaki birliklere 2 keşif, 2 komando bölüğünü takviye olarak gönderdi. Jandarma, bu bölgede görev yapan birliklerine diğer illerimizden 3 bölük ve 1 taburu zırhlı araçlarıyla gönderdi. Emniyet Genel Müdürlüğümüzden ise 35 timden oluşan özel harekat polisleri 50 zırhlı araç ile sınır güvenliği için bölgeye takviye olarak geldi."