  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye
5
Kafeye silahlı saldırı

2023-10-22 07:41:35
Kafeye silahlı saldırı

Sivas’ta bir kafe kimliği belirsiz bir şahıs tarafından kurşunlandı. Kafeye 4 kurşun isabet ederken, olayda yaralanan olmadı.

#1
Foto - Kafeye silahlı saldırı

Edinilen bilgilere göre olay, kent merkezi kafeler sokağında meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi tarafından kafe kurşunların hedefi oldu.

#2
Foto - Kafeye silahlı saldırı

Vatandaşlarında bulunduğu kafeye 4 kurşun isabet etti. Kimsenin yaralanmadığı olayda yaya olarak gelen şüpheli şahıs hızlı olay yerinden uzaklaştı.

#3
Foto - Kafeye silahlı saldırı

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

#4
Foto - Kafeye silahlı saldırı

Ekipler kafe etrafında güvenlik önlemi alırken saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bahçeli'den tarihi Gazze çağrısı: Türkiye gerekeni yapmalıdır
Gündem

Bahçeli'den tarihi Gazze çağrısı: Türkiye gerekeni yapmalıdır

İsrail'in Filistin'de işlediği insanlık suçlarına tepki gösteren MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye'nin tarihi sorumluluğunun gereği neyse y..
Takside neye uğradığını şaşırdı! ‘Atatürk’e benzeyen adam’ın pili bitti
Sosyal Medya

Takside neye uğradığını şaşırdı! ‘Atatürk’e benzeyen adam’ın pili bitti

"Atatürk'e benzeyen adam" diye ünlenen Göksel Kaya'nın bir taksici ile arasında geçen diyalog kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve izlen..
Sakın atmayın servet sahibi olabilirsiniz! İçinde 22 ayar altın olduğu ortaya çıktı!
Ekonomi

Sakın atmayın servet sahibi olabilirsiniz! İçinde 22 ayar altın olduğu ortaya çıktı!

Birçoğumuzun etrafında olan o eşyalar meğer altın değerindeymiş. Hurdacıların almak için can attığı o eşyanın gramı ise tam 1650 TL ..
Mete Yarar noktayı koydu! Türkiye Osmanlı devleti gibi olsaydı
Gündem

Mete Yarar noktayı koydu! Türkiye Osmanlı devleti gibi olsaydı

Güvenlik uzmanı Mete Yarar: "Türkiye Osmanlı gibi güçlü olsaydı bugün Suriye’de Irak’ta Gazze’de sorun olmazdı. Bir ülke bölgesel lider olma..
Suudi Arabistan'dan gelen adamdan şok sözler: Türkiye'yi uyarmaya geldim, o tarihte kıyamet kopacak

Suudi Arabistan'dan gelen adamdan şok sözler: Türkiye'yi uyarmaya geldim, o tarihte kıyamet kopacak
İsrail-Filistin savaşı sürerken emekli albaydan dehşete düşüren uyarı: İran her an Türkiye'yi vurabilir

İsrail-Filistin savaşı sürerken emekli albaydan dehşete düşüren uyarı: İran her an Türkiye'yi vurabilir
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23