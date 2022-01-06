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Türkiye eğilimleri üzerine yapılan anketten bomba sonuçlar

2022-01-06 14:06:03
Türkiye eğilimleri üzerine yapılan anketten bomba sonuçlar

Kadir Has Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Grubu ve Global Akademi tarafından düzenlenen “Türkiye Eğilimleri Araştırması”nın sonuçları kamuoyu ile paylaştı.

#1
Foto - Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın koordinasyonunda; 3 Ekim-5 Kasım 2021 tarihleri arasında yürütülen “Türkiye Eğilimleri” araştırmasına 26 ilden 18 yaş üzeri bin kişi katıldı.

Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın koordinasyonunda; 3 Ekim-5 Kasım 2021 tarihleri arasında yürütülen “Türkiye Eğilimleri” araştırmasına 26 ilden 18 yaş üzeri bin kişi katıldı.

#2
Foto - Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Global Akademi Genel Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Aydın, araştırmanın “Türkiye’nin dönüşümünü anlamak ve takip etmek için değerli bir kaynak niteliğinde olduğunu ifade ediyor: “Bu çalışmayla Türkiye’nin sosyal, ekonomik, siyasi, kültürel değişimleri ve halkın yaşam alışkanlıkları objektif bir şekilde ölçülüyor; Türkiye’nin toplumsal değişiminin takibi ve öngörülmesi mümkün oluyor.”

Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Global Akademi Genel Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Aydın, araştırmanın “Türkiye’nin dönüşümünü anlamak ve takip etmek için değerli bir kaynak niteliğinde olduğunu ifade ediyor: “Bu çalışmayla Türkiye’nin sosyal, ekonomik, siyasi, kültürel değişimleri ve halkın yaşam alışkanlıkları objektif bir şekilde ölçülüyor; Türkiye’nin toplumsal değişiminin takibi ve öngörülmesi mümkün oluyor.”

#3
Foto - “Kendinizi siyasi görüşünüz açısından nasıl tanımlarsınız?” sorusuna en çok “muhafazakâr (yüzde 27,5)” yanıtı verildi. Bu tanımı “milliyetçi (yüzde 19,9)” ve “Kemalist (yüzde 19,2)” izledi.

“Kendinizi siyasi görüşünüz açısından nasıl tanımlarsınız?” sorusuna en çok “muhafazakâr (yüzde 27,5)” yanıtı verildi. Bu tanımı “milliyetçi (yüzde 19,9)” ve “Kemalist (yüzde 19,2)” izledi.

#4
Foto - Ülkenin yönetim tarzı sorulduğunda; katılımcıların yüzde 55,7’si Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni tercih ederken, yüzde 44,3’ü Parlamenter Sistem’i benimsediğini belirtti. Yönetimsel ifadeleri değerlendirmeleri istendiğinde yüzde 55,3’ü (2020’de yüzde 60,8) “Demokratik siyasal sistemle yönetime” çok iyi ve iyi diye derken; yüzde 51,2’si (2020’de yüzde 46,6) “Parlamento ve seçimlerle uğraşmak zorunda kalmayan güçlü bir lidere sahip olmak” tercihine olumlu yaklaştı. Yüzde 38,2’le “Hükümet yerine uzmanların, ülke için en iyi olduğuna inandıkları şeyi yapmaları”, yüzde 28,1’le “Ülkeyi dini liderlerin yönetmesi” ve yüzde 25,2’le “Ülkeyi ordunun yönetmesi” şıklarını seçti. Katılımcıların yüzde 58,4’ü “Gençlere Türk milletinin manevi değerlerine sahip çıkmayı öğretmenin demokrasi eğitimi vermekten daha önemli” olduğunu düşünürken, yüzde 50,3’ü (2019’da yüzde 35,5) “Türkiye demokratik bir ülkedir” önermesini seçti.

Ülkenin yönetim tarzı sorulduğunda; katılımcıların yüzde 55,7’si Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni tercih ederken, yüzde 44,3’ü Parlamenter Sistem’i benimsediğini belirtti. Yönetimsel ifadeleri değerlendirmeleri istendiğinde yüzde 55,3’ü (2020’de yüzde 60,8) “Demokratik siyasal sistemle yönetime” çok iyi ve iyi diye derken; yüzde 51,2’si (2020’de yüzde 46,6) “Parlamento ve seçimlerle uğraşmak zorunda kalmayan güçlü bir lidere sahip olmak” tercihine olumlu yaklaştı. Yüzde 38,2’le “Hükümet yerine uzmanların, ülke için en iyi olduğuna inandıkları şeyi yapmaları”, yüzde 28,1’le “Ülkeyi dini liderlerin yönetmesi” ve yüzde 25,2’le “Ülkeyi ordunun yönetmesi” şıklarını seçti. Katılımcıların yüzde 58,4’ü “Gençlere Türk milletinin manevi değerlerine sahip çıkmayı öğretmenin demokrasi eğitimi vermekten daha önemli” olduğunu düşünürken, yüzde 50,3’ü (2019’da yüzde 35,5) “Türkiye demokratik bir ülkedir” önermesini seçti.

#5
Foto - “Haziran 2023’te yapılması öngörülen “Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimlerinin öne alınmasına gerek var mıdır?” sorusu yüzde 64,5 oranında “Hayır” yanıtı aldı.

“Haziran 2023’te yapılması öngörülen “Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimlerinin öne alınmasına gerek var mıdır?” sorusu yüzde 64,5 oranında “Hayır” yanıtı aldı.

#6
Foto - Halkın en güvendiği kurumlar sıralamasında son yıllarda ilk üç kendi arasında yer değiştiriyor; 2021’de Polis yüzde 65,4 ile ilk sıraya yükselirken, ardından Jandarma (yüzde 65,4) , Türk Silahlı Kuvvetleri (yüzde 62,4) , Türkiye Büyük Millet Meclisi (yüzde 57) , Cumhurbaşkanlığı (yüzde 56,9) kayıtlara geçti.

Halkın en güvendiği kurumlar sıralamasında son yıllarda ilk üç kendi arasında yer değiştiriyor; 2021’de Polis yüzde 65,4 ile ilk sıraya yükselirken, ardından Jandarma (yüzde 65,4) , Türk Silahlı Kuvvetleri (yüzde 62,4) , Türkiye Büyük Millet Meclisi (yüzde 57) , Cumhurbaşkanlığı (yüzde 56,9) kayıtlara geçti.

#7
Foto - Hükümetin dış politikasını başarılı bulma oranı 2019’da yüzde 28,5, 2020’de yüzde 46,5’ti. Bu yıl çalışmaya katılanların yüzde 50,6’sı hükümetin dış politikalarından memnun olduğunu ifade etti.

Hükümetin dış politikasını başarılı bulma oranı 2019’da yüzde 28,5, 2020’de yüzde 46,5’ti. Bu yıl çalışmaya katılanların yüzde 50,6’sı hükümetin dış politikalarından memnun olduğunu ifade etti.

#8
Foto - Türk halkının tehdit olarak algıladığı ülkeler sıralamasında uzun süredir zirveyi bırakmayan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) bu yıl sıralamada üçüncülüğe (yüzde 56,1) gerileyerek yerini Ermenistan’a verdi (yüzde 60,9). İkinci sıradaki İsrail (yüzde 60,5) , dördüncü sıradaki Irak (yüzde 49,6) halen önemli tehditler arasında değerlendirilirken, 2021 tehdit algısında esas çıkışı yüzde 36,4’ten yüzde 44,6’ya yükselen oranıyle Rumlar kaydetti.

Türk halkının tehdit olarak algıladığı ülkeler sıralamasında uzun süredir zirveyi bırakmayan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) bu yıl sıralamada üçüncülüğe (yüzde 56,1) gerileyerek yerini Ermenistan’a verdi (yüzde 60,9). İkinci sıradaki İsrail (yüzde 60,5) , dördüncü sıradaki Irak (yüzde 49,6) halen önemli tehditler arasında değerlendirilirken, 2021 tehdit algısında esas çıkışı yüzde 36,4’ten yüzde 44,6’ya yükselen oranıyle Rumlar kaydetti.

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