Türkiye eğilimleri üzerine yapılan anketten bomba sonuçlar

Ülkenin yönetim tarzı sorulduğunda; katılımcıların yüzde 55,7’si Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni tercih ederken, yüzde 44,3’ü Parlamenter Sistem’i benimsediğini belirtti. Yönetimsel ifadeleri değerlendirmeleri istendiğinde yüzde 55,3’ü (2020’de yüzde 60,8) “Demokratik siyasal sistemle yönetime” çok iyi ve iyi diye derken; yüzde 51,2’si (2020’de yüzde 46,6) “Parlamento ve seçimlerle uğraşmak zorunda kalmayan güçlü bir lidere sahip olmak” tercihine olumlu yaklaştı. Yüzde 38,2’le “Hükümet yerine uzmanların, ülke için en iyi olduğuna inandıkları şeyi yapmaları”, yüzde 28,1’le “Ülkeyi dini liderlerin yönetmesi” ve yüzde 25,2’le “Ülkeyi ordunun yönetmesi” şıklarını seçti. Katılımcıların yüzde 58,4’ü “Gençlere Türk milletinin manevi değerlerine sahip çıkmayı öğretmenin demokrasi eğitimi vermekten daha önemli” olduğunu düşünürken, yüzde 50,3’ü (2019’da yüzde 35,5) “Türkiye demokratik bir ülkedir” önermesini seçti.