Kadir Gecesi Tarihi: 2024 Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Dini günler takvimiyle

Ramazan-ı Şerif’in son günlerine yaklaşılıyor. Tüm Müslüman alemi için bin aydan daha hayırlı kılınan, Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başladığı Kadir Gecesine kavuşmaya az bir süre kala vatandaşlar tarafından “Kadir gecesi hangi gün?” sorgulamaları başladı. Diyanet’in dini günler takvimi belli oldu. Ramazan ayının 27. gününde idrak edilen Kadir Gecesi için Müslümanlar hazırlıklarını yapmak ve o geceyi maneviyatla geçirmek istiyorlar. Peki, bin aydan daha hayırlı diye nitelendirilen duaların kabul olduğu Kadir Gecesi bu yıl hangi tarihte? İşte Diyanet dini günler takvimiyle Kadir Gecesi tarihleri