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Kadir Gecesi Tarihi: 2024 Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Dini günler takvimiyle

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İslam
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Kadir Gecesi Tarihi: 2024 Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Dini günler takvimiyle

2024-04-04 07:20:09
Kadir Gecesi Tarihi: 2024 Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Dini günler takvimiyle

Ramazan-ı Şerif’in son günlerine yaklaşılıyor. Tüm Müslüman alemi için bin aydan daha hayırlı kılınan, Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başladığı Kadir Gecesine kavuşmaya az bir süre kala vatandaşlar tarafından “Kadir gecesi hangi gün?” sorgulamaları başladı. Diyanet’in dini günler takvimi belli oldu. Ramazan ayının 27. gününde idrak edilen Kadir Gecesi için Müslümanlar hazırlıklarını yapmak ve o geceyi maneviyatla geçirmek istiyorlar. Peki, bin aydan daha hayırlı diye nitelendirilen duaların kabul olduğu Kadir Gecesi bu yıl hangi tarihte? İşte Diyanet dini günler takvimiyle Kadir Gecesi tarihleri

#1
Foto - Kadir Gecesi Tarihi: 2024 Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Dini günler takvimiyle

Ramazan ayının 26'ncı gününü 27'nci gecesine bağlayan gece kavuşulan Kadir Gecesi için bekleyiş başladı. Kadir Gecesi tarihi, Diyanet İşleri tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile netlik kazandı. Bu özel günü ibadet ederek geçirmek isteyenler, Kadir Gecesi tarihini araştırmaya başladı. İşte 2024 Kadir Gecesi ne zaman sorusunun yanıtı…

#2
Foto - Kadir Gecesi Tarihi: 2024 Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Dini günler takvimiyle

KADİR GECESİ NE ZAMAN? Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 dini günler takvimini yayımlandı. Böylece Kadir Gecesi tarihi de belli oldu. Yayınlanan takvime göre bu sene Kadir Gecesi 5 Nisan 2024 Cuma gününe denk gelmektedir. Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi idrak ediliyor.

#3
Foto - Kadir Gecesi Tarihi: 2024 Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Dini günler takvimiyle

KADİR GECESİNDE NE OLDU? Kadir Gecesi, İslam dininin inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Peygamber Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Tarihsel olarak Ramazan ayının son günlerinde yer alır. Kur'an'da bugünün 'bin aydan daha hayırlı' olduğu belirtilmiştir.

#4
Foto - Kadir Gecesi Tarihi: 2024 Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Dini günler takvimiyle

Allah Kur'an'ın ilk ayetlerini Cebrail melek aracılığıyla Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V) Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası'nda göndermiştir. İndirilen ilk ayetler, Alak Suresi'nin ilk 5 ayetidir.

#5
Foto - Kadir Gecesi Tarihi: 2024 Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Dini günler takvimiyle

Peygamber Efendimiz, 40 yaşına yaklaştığında toplumdan sıklıkla uzaklaşarak Mekke'nin kuzeyinde yer alan Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası'nda inzivaya çekilmeyi ve burada vakit geçirmeyi adet edinmiştir. Bu durum 1-2 yıl kadar devam etmiştir. Miladi 610 yılında ise, bir Ramazan gecesi (Kadir Gecesi) hırkasına bürünüp Hira Mağarası'nda tefekküre daldığı bir sırada ilk vahyi almıştır.

#6
Foto - Kadir Gecesi Tarihi: 2024 Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Dini günler takvimiyle

KADİR GECESİ ANLAMI VE ÖNEMİ Sözlükte kadir (kadr) kelimesi "hüküm, şeref, güç, yücelik" gibi anlamlara gelen kelime dini anlamda ise "leyletü'l-Kadr" şeklinde Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Kadir Gecesi, İslam dininin inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Peygamber Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Tarihsel olarak Ramazan ayının son günlerinde yer alır. Kur'an'da bu günün 'bin aydan daha hayırlı' olduğu belirtilmiştir.

#7
Foto - Kadir Gecesi Tarihi: 2024 Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Dini günler takvimiyle

• 2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ • 11 Ocak PERŞEMBE: REGAİB KANDİLİ • 12 Ocak CUMA: ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI • 6 Şubat SALI: MİRAC KANDİLİ • 24 Şubat CUMARTESİ: BERAT KANDİLİ • 11 Mart PAZARTESİ: RAMAZAN BAŞLANGICI • 5 Nisan CUMA: KADİR GECESİ • 9 Nisan SALI: AREFE • 10 Nisan ÇARŞAMBA: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün) • 11 Nisan PERŞEMBE: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün) • 12 Nisan CUMA: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün) • 16 Haziran PAZAR: KURBAN BAYRAMI (1.Gün) • 17 Haziran PAZARTESİ: KURBAN BAYRAMI (2.Gün) • 18 Haziran SALI: KURBAN BAYRAMI (3.Gün) • 19 Haziran ÇARŞAMBA: KURBAN BAYRAMI (4.Gün) • 7 Temmuz PAZAR: HİCRİ YILBAŞI • 16 Temmuz SALI: AŞURE GÜNÜ • 14 Eylül CUMARTESİ: MEVLİD KANDİLİ

#8
Foto - Kadir Gecesi Tarihi: 2024 Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Dini günler takvimiyle

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