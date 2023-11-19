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Kadınların erkeklerden niçin daha uzun yaşadıkları ortaya çıktı! O sebepler herkesi şaşkına çevirdi

2023-11-19 13:43:24
Kadınların erkeklerden niçin daha uzun yaşadıkları ortaya çıktı! O sebepler herkesi şaşkına çevirdi

Yapılan bazı bilimsel araştırma kadınların dünya üzerinde erkeklerden 3 ila 5 yıl daha uzun yaşadığını ortaya koydu. Araştırmalar sonrasında ülkemizde kadınların yaşam süreleri 80 yıl olarak saptanırken erkeklerin ise 75 yıl olarak saptandı. Kadınların daha uzun yaşamasındaki nedenler ise oldukça şaşırtıcı… Uzmanlar, kadınların neden daha uzun yaşadığına ilişkin bazı belirleyici faktörler ortaya koydu. Buna göre erkeklerin bir takım kültürel dayatmalardan dolayı sıkıntı ve acılarını paylaşmaktan kaçınarak hayatlarından kaybettikleri söylenirken, kadınların sağlık konusunda daha çok önem verdikleri ifade edildi.

#1
Foto - Kadınların erkeklerden niçin daha uzun yaşadıkları ortaya çıktı! O sebepler herkesi şaşkına çevirdi

KADINLARIN UZUN YAŞAMASINDAKİ SIRLAR Yapılan birçok bilimsel araştırma sonucunda kadınların doktora gitmekten çekinmedikleri, herhangi bir sağlık sorununun üzerine gittikleri ve erkeklere göre ilaç kullanmada daha istekli ve dikkatli oldukları ortaya çıktı. Dolayısıyla herhangi bir hastalık söz konusu olduğunda kadınlara daha hızlı teşhis konulabildiği belirtildi. Bunun yanı sıra kadınların erkeklere oranla daha az yıpratıcı işlerde çalışmalarının da ölüm oranlarındaki azlığının bir nedeni olarak belirlendi.

#2
Foto - Kadınların erkeklerden niçin daha uzun yaşadıkları ortaya çıktı! O sebepler herkesi şaşkına çevirdi

“Erkekler ağlamaz, erkek dediğin cesurdur, erkek adama bir şey olmaz” gibi kültürel dayatmalarla yetiştirilen erkeklerin ilerleyen yaşlarda sıkıntılarını, acılarını anlatmakta güçlük çektikleri ve dolayısıyla içlerine attıkları, bu durumun onları riske attığı öğrenildi. Erkeklerin bu gibi durumları ne yakınlarına ne de doktorlara anlamayıp çareyi alkol ya da sigara gibi alışkanlıklara yönelmekte bulmaları ne yazık ki ömürlerinden çalıyor.

#3
Foto - Kadınların erkeklerden niçin daha uzun yaşadıkları ortaya çıktı! O sebepler herkesi şaşkına çevirdi

Sigara ve alkol hem kadınlar hem de erkekler için ölüme götüren alışkanlıklardan biri iken erkekler sigara ve alkol kullanımından dolayı daha erken ölüyor. Örnek verecek olursak TÜİK verileri kapsamında, Türkiye’de kadınların ’ü düzenli sigara kullanırken, erkeklerin ise &’dan fazlası düzenli sigara kullanıyor. Erkek ölümlerinin 1’i sigarayla ilişkili hastalıklardan ortaya çıkarken bu oran kadınlarda sadece olarak saptandı. Ayrıca alkol kullanımı da erkeklerde kadınlara oranla yaklaşık 4 misli daha fazla.

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