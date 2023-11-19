Kadınların erkeklerden niçin daha uzun yaşadıkları ortaya çıktı! O sebepler herkesi şaşkına çevirdi

Yapılan bazı bilimsel araştırma kadınların dünya üzerinde erkeklerden 3 ila 5 yıl daha uzun yaşadığını ortaya koydu. Araştırmalar sonrasında ülkemizde kadınların yaşam süreleri 80 yıl olarak saptanırken erkeklerin ise 75 yıl olarak saptandı. Kadınların daha uzun yaşamasındaki nedenler ise oldukça şaşırtıcı… Uzmanlar, kadınların neden daha uzun yaşadığına ilişkin bazı belirleyici faktörler ortaya koydu. Buna göre erkeklerin bir takım kültürel dayatmalardan dolayı sıkıntı ve acılarını paylaşmaktan kaçınarak hayatlarından kaybettikleri söylenirken, kadınların sağlık konusunda daha çok önem verdikleri ifade edildi.