Kadınlarda böbrek taşı görülme oranı artıyor: Tüketenler risk altında! Acı biber büyük önem taşıyor

‘ISPANAK, PANCAR VE ÇİKOLATA RİSKİ ARTIRIYOR’ Taş oluşumunu önlemede yeterli sıvı alımının kritik olduğuna değinen Prof. Dr. Kaplan, şu bilgileri paylaştı: “Günlük sıvı alımı 1,2 litre altında olursa taş riski belirgin şekilde artar. Ortalama 2,5-3 litre sıvı tüketimi öneriyoruz. Sıvıyı gün boyunca düzenli aralıklarla almak idrarı seyrelterek kristal oluşum riskini azaltır. Kısa sürede çok miktarda sıvı içmek fayda sağlamaz. Aşırı tuz, fazla hayvansal protein ve oksalat açısından zengin gıdalar (ıspanak, pancar, çikolata, bazı kuruyemişler) taş oluşumunu artırır. Yüksek doz C vitamini metabolizma sırasında oksalata dönüşerek risk yaratabilir. Dengeli beslenmek ve yeterli su içmek koruyucu etki sağlar.” TEDAVİ YÖNTEMLERİ Böbrek taşlarının tedavisinde taşın boyutu, yerleşimi ve böbrek fonksiyonları belirleyici olduğunu kaydeden Prof. Dr. Kaplan, “Küçük taşlar bol sıvı ve medikal tedavi ile kendiliğinden düşebilir. Daha büyük veya rahatsızlık veren taşlar için teknolojik yöntemler uygulanır. Bunlar arasında vücut dışı şok dalgaları ile taş kırma (ESWL), endoskopik taş cerrahileri, perkütan nefrolitotomi (PNL), laparoskopik ve robotik cerrahiler bulunur. Açık cerrahi artık nadiren tercih edilir.” TEKRARLAYAN TAŞLARI ÖNLEMEK İÇİN TAVSİYELER Prof. Dr. Kaplan, taşların tekrarlamasını önlemede şu tavsiyelerde bulundu: “Taşın türü araştırılmalı ve önlemler buna göre alınmalıdır. Düzenli ve yeterli su içmek, tuz ve hayvansal protein alımını azaltmak, dengeli beslenmek ve düzenli fiziksel aktivite taş oluşumunu engeller. Bazı durumlarda taş önleyici ilaç tedavileri de gerekebilir.” Böbrek sağlığı için yapılacak en önemli adımların aslında sağlıklı yaşamın temel kuralları olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Kaplan, “Yeterli su içmek, tuz ve işlenmiş gıdaları sınırlamak, dengeli beslenmek, düzenli egzersiz yapmak ve sağlık kontrollerini aksatmamak böbrek taşlarını önlemede büyük fark yaratır. Sessiz ilerleyen taşları ancak bu şekilde tespit edebilir ve böbrek fonksiyonlarımızı koruyabiliriz” diyerek açıklamalarını sonlandırdı. Ayrıca: Çok sayıda bilimsel çalışma, acı biberin böbrekleri korumada olağanüstü etkileri olan bir baharat olduğunu göstermektedir. Acı biber, yüksek C vitamini ve antioksidan (kapsaisin) içeriğiyle böbrekleri serbest radikallerden korumaya yardımcı olabilir ve düşük potasyum oranıyla böbrek dostu bir besin olarak öne çıkar. Bazı çalışmalar, düzenli ve ölçülü acı biber tüketiminin kronik böbrek hastalığı riskini düşürebileceğini göstermektedir. Ancak aşırı tüketimi tahriş edebilir, bu nedenle dengeli tüketilmelidir. Araştırmacılar böyle katkı sağladığını söyledi Böbrek hastaları acı biber yiyebilir mi? Bir böbrek hastası günde 2 avuç kadar meyve tüketebilir. Özellikle potasyum değeri fazla olan sarı renkli meyvelere çok dikkat edilmeli, Baharatlarda potasyum oranı yüksek olduğu için kesinlikle önerilmez, illaki acı yenmek istenirse 1 – 2 adet yeşil acı biber tüketilebilir