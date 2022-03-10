Kadınlar el emeğiyle ürettiği yemenileri dünyaya satıyor

60 YILLIK ALAYLI BİR USTADAN YEMENİ EĞİTİMİ İlknur Ünal, kooperatif üyesi deri işleme zanaatkarı kadınların, Ankara Kalkınma Ajansı'ndan alınan hibe ile işe başladığını ve 60 yıllık alaylı bir ustadan yemeni eğitimi aldığını anlattı. Zamanla, yemeninin yanı sıra Türk kültürüne ait "bodrum sandaletleri" ve "körüklü çizmeler" gibi ayakkabıların da üretimini yapabilmek için çalıştıklarını belirten Ünal, bu sanatla ilgilenen ve aralarına katılmak isteyen tüm kadınları atölyeye davet etti. İlknur Ünal, "Her kadınımız ürettiğinin karşılığını bir 'emek listesi' karşılığında alır. Kadınlara şöyle bir çağrımız var, eğer deri ve ayakkabıyla ilgililerse ya da en azından gelip çalışmalarımızı da görmek ve sohbet etmek istiyorlarsa buyursunlar gelsinler. Onları bekliyoruz. Onlara yemeni ve deri zanaatıyla ilgili her türlü eğitimi vermeye hazırız." diye konuştu.