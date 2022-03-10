2022-03-10 23:33:48 Kadınlar el emeğiyle ürettiği yemenileri dünyaya satıyor
Anadolu'nun yöresel el dikimi deri ayakkabısı yemeni, deri işleme ustası 7 kadınının kurduğu kooperatifin, 6 metrekarelik atölyesinde üretilen yeni tasarımlarıyla ihracat pazarına açıldı. Ankara'da 7 kadın, geleneksel yemenileri modern tasarımla birleştirerek doğallığını bozmadan üretmek, yurt içinde ve yurt dışında tanıtımını yapmak ve kadın istihdamına katkı sunmak amacıyla 11 Kasım 2021'de İlknur Ünal öncülüğünde, "Yemenia Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi"ni kurdu. Altındağ ilçesindeki tarihi Hamamarkası'nda, kooperatif bünyesinde kurulan 6 metrekarelik atölyede, tamamen deri ve doğal malzemeler kullanılarak el işçiliğiyle yapılan yemenilerin yanı sıra çanta, cüzdan, kemer ve kolye gibi ürünler de üretiliyor.