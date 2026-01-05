Kadın ve gençler daha çok destek veriyor

2025 verilerine göre 25-44 yaş grubu yüzde 52,3 ile yine en yüksek bağışçı oranını oluştururken, 18-24 yaş grubunun oranı yüzde 21,3, 45-65 yaş grubunun oranı ise yüzde 26,5 olarak kaydedildi. Kan grubu dağılımı açısından değerlendirildiğinde ise 2024 ve 2025 yıllarında en fazla bağış A RH (+) grubundan alındı.