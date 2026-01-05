  • İSTANBUL
Kadın ve gençler daha çok destek veriyor
Giriş Tarihi:

Kadın ve gençler daha çok destek veriyor

Türkiye'nin kan ihtiyacını karşılamada kilit rol oynayan Türk Kızılay, 2025 yılında ülke genelinde toplam 3 milyon 41 bin 277 ünite kan bağışına ulaştı.

#1
Foto - Kadın ve gençler daha çok destek veriyor

Demografik dağılım incelendiğinde, 2024'te bağışçıların yüzde 13,2'sini kadınlar, yüzde 86,8'ini erkekler oluştururken, 2025'te kadın bağışçıların oranı yüzde 15,4'e yükseldi, erkek bağışçı oranı ise yüzde 84,6 oldu. Bu artış, kadınların kan bağışına yönelik farkındalığının ve katılımının güçlendiğini gösterdi.

#2
Foto - Kadın ve gençler daha çok destek veriyor

Yaş gruplarına göre dağılımda ise hem 2024 hem de 2025 yıllarında en yüksek bağış oranı 25-44 yaş aralığındaki bireylerde görüldü. 2024'te bu yaş grubundaki bağışçılar yüzde 52,7 oranında katkı sağlarken, 18-24 yaş grubu yüzde 20,9, 45-65 yaş grubu ise yüzde 26,4 oranında katılım gösterdi.

#3
Foto - Kadın ve gençler daha çok destek veriyor

2025 verilerine göre 25-44 yaş grubu yüzde 52,3 ile yine en yüksek bağışçı oranını oluştururken, 18-24 yaş grubunun oranı yüzde 21,3, 45-65 yaş grubunun oranı ise yüzde 26,5 olarak kaydedildi. Kan grubu dağılımı açısından değerlendirildiğinde ise 2024 ve 2025 yıllarında en fazla bağış A RH (+) grubundan alındı.

#4
Foto - Kadın ve gençler daha çok destek veriyor

2024 yılında bu grubun bağışlardaki oranı yüzde 36,56 iken, 2025 yılında yüzde 36,45 olarak gerçekleşti. Bunu sırasıyla O RH (+), B RH (+), AB RH (+), A RH (–), O RH (–), B RH (–) ve AB RH (–) grupları takip etti. Nadir gruplardaki bağış oranlarının istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi, düzenli kan ihtiyacının karşılanması açısından büyük önem arz ediyor.

#5
Foto - Kadın ve gençler daha çok destek veriyor

Kök hücre bağışı alanında da Türk Kızılay, TÜRKÖK projesi kapsamında yürüttüğü çalışmalarla önemli mesafeler kat etti. 2025 yılı sonu itibarıyla aktif kök hücre bağışçı sayısında 1 milyon 256 bin 400'e ulaşılırken, aynı dönemde 33 bin 319 eşleşme ve 7 bin 930 nakil gerçekleştirildi.

#6
Foto - Kadın ve gençler daha çok destek veriyor

Vatandaşlar, "www.kanver.org" internet adresi, "Kızılay Mobil Kan Bağışı Uygulaması", "168 çağrı merkezi" veya "e-Nabız" üzerinden randevu alarak en yakın bağış noktasından kan bağışında bulunabiliyor.

