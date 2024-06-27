Kadın kundakçı yeğeni ile araç yakmak için internetten araştırma ve evde keşif yapmış

İşten çıkartılan A.A.'nın, akrabası Yaşar Soydan'ı bundan sorumlu tutarak tazminat ücretini kendisinden isteyerek tehdit etmeye başladığı, tehditlerinin ardından Soydan'a maddi zarar vermek için araçlarını yakma planı yaptığı belirlendi. Daha sonra olayı gerçekleştirmesi için kardeşine teklifte bulunan ancak teklifine red cevabı alan A.A. daha sonra yeğenini para karşılığında araçları yakmaya ikna etti. Daha sonra ikilinin keşif yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, internet üzerinden de araç nasıl yakılır şeklinde araştırma yaptıkları ortaya çıktı.