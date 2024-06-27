2024-06-27 13:04:02 Kadın kundakçı yeğeni ile araç yakmak için internetten araştırma ve evde keşif yapmış
Konya'da park halindeki araçları yeğeni birlikte kundaklayan kadının, araç sahibini işten çıkarılmasından sorumlu tuttuğu için olayı gerçekleştirmek için plan yaptığı, yeğenine para vererek araçları yaktıkları ortaya çıktı. Olay, 14 Haziran Cuma günü gece saat 01.00'dan sonra merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Çapraz Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, A.A. isimli kadın ile yeğeni olan yaşı küçük H.A. sokak üzerinde park halinde bulunan Yaşar Soydan'a ait 42 ADU 482 ile 06 CDM 259 plakalı otomobillere yanıcı madde dökerek ateşe verdi.