Kadim kentin göz bebeği: Çifte Minareli

Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki medresenin önemini vurgulayan Uslu, "Burası, Türkiye'de 7 vakıf müzesinden birisi olma özelliğini de taşıyor. Medresemiz, 2022'de yıllık 331 bin, 2023'te ise 517 bin ziyaretçiyi ağırladı. Ağustos ayı başı itibarıyla da şu ana kadar 357 bin ziyaretçi ağırladık. Ciddi rakamlar. Her geçen yıl ziyaretçi sayısının ikiye katlanması, bize hem kültürel manadaki gelişimimizi gösteriyor hem de eserimizi tanıtabildiğimizi gösteriyor. Bundan dolayı çok memnunuz." ifadelerini kullandı.