  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Piyasalar alev alev yanıyor! Altın ve gümüş roket gibi fırladı, tarihi rekorlar art arda geldi Türkiye yeni güne büyük bir operasyonla uyandı Ortadoğu’da taşlar yerinden oynuyor! Türkiye dahil üç ülke imzayı attı: Koridor tamamen açılıyor Ünlü kargo devinden şok karar! Şubeler kapatılıyor, 30 bin kişi işten çıkarılacak Kadıköy’e dünya yıldızı geliyor! Fenerbahçe’den Manchester City’e 30 milyon euroluk dev teklif Bakan Mahinur Özdemir Göktaş sessizliğini bozdu: İddialar bizi kahretmiştir Türk devletleri, İsrail’le görüşme kuyruğuna girdi! Azerbaycan’dan sonra şimdi de Kazakistan’dan ihanet Kayseri'de mobilya fabrikası alevlere teslim oldu! OSB'de korkutan yangın Deutsche Bank’tan çarpıcı 'altın' tahmini! Mercedes pes etmiyor! 1000 kilometre menzili var
Spor
7
Yeniakit Publisher
Kadıköy’e dünya yıldızı geliyor! Fenerbahçe’den Manchester City’e 30 milyon euroluk dev teklif
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kadıköy’e dünya yıldızı geliyor! Fenerbahçe’den Manchester City’e 30 milyon euroluk dev teklif

Şampiyonluk yolunda kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Manchester City’nin Mısırlı golcüsü Omar Marmoush için 30 milyon euroyu masaya koyarak ara transfer döneminin bombasını patlattı. İngiliz devinin ayrılığa sıcak baktığı yıldız isim için Avrupa’nın birçok kulübü devrede olsa da, şu an en net ve ciddi teklifin sarı-lacivertlilerden geldiği belirtiliyor. Geçtiğimiz yıl 75 milyon euroya transfer edilen 26 yaşındaki forvetin Türkiye’ye gelmesi, Süper Lig tarihindeki en büyük transfer operasyonlarından biri olarak kayıtlara geçebilir.

#1
Foto - Kadıköy’e dünya yıldızı geliyor! Fenerbahçe’den Manchester City’e 30 milyon euroluk dev teklif

Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek için Manchester City forması giyen Omar Marmoush için 30 milyon euroyu gözden çıkardı.

#2
Foto - Kadıköy’e dünya yıldızı geliyor! Fenerbahçe’den Manchester City’e 30 milyon euroluk dev teklif

Trendyol Süper Lig'de sezon sonunda mutlak şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertliler, özellikle forvet hattı için üst düzey bir transfer yapmayı planlıyor.

#3
Foto - Kadıköy’e dünya yıldızı geliyor! Fenerbahçe’den Manchester City’e 30 milyon euroluk dev teklif

Fenerbahçe'nin forvet arayışında daha önce Alexander Sörloth, Darwin Nunez, Jean-Philippe Mateta ve Beto gibi isimler gündeme gelmişti. Bu oyuncularla ilgili beklenen ilerleme sağlanamazken, yönetimin Beto transferinden vazgeçtiği öğrenildi. Sarı-lacivertliler, rotayı Manchester City'de forma giyen Omar Marmoush'a çevirdi.

#4
Foto - Kadıköy’e dünya yıldızı geliyor! Fenerbahçe’den Manchester City’e 30 milyon euroluk dev teklif

İngiltere basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Mısırlı yıldız için 30 milyon euroyu gözden çıkardı. Bayern Münih, Tottenham ve Aston Villa'nın da oyuncunun durumunu takip ettiği belirtilirken, şu aşamada resmi teklif hazırlığında olan tek kulübün Fenerbahçe olduğu öne sürüldü.

#5
Foto - Kadıköy’e dünya yıldızı geliyor! Fenerbahçe’den Manchester City’e 30 milyon euroluk dev teklif

Manchester City'nin, Antoine Semenyo transferinin ardından Marmoush ile yollarını ayırmaya sıcak baktığı ifade edildi. Yıldız futbolcunun da daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmeye olumlu yaklaştığı aktarıldı.

#6
Foto - Kadıköy’e dünya yıldızı geliyor! Fenerbahçe’den Manchester City’e 30 milyon euroluk dev teklif

Haberde, Omar Marmoush'un önceliğinin Premier Lig'de kalmak olduğu, İngiltere'den beklediği teklifleri alamaması durumunda diğer kulüplerle görüşmelere açık olacağı belirtildi. Manchester City, 26 yaşındaki futbolcuyu geçtiğimiz sezonun devre arasında Eintracht Frankfurt'tan 75 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Osmanlı’yı elin İngiliz'i anlattı, ezberleri bozdu
Kültür - Sanat

Osmanlı’yı elin İngiliz'i anlattı, ezberleri bozdu

Sosyal medyada gündem olan 6,5 dakikalık mini belgeselde, Osmanlı İmparatorluğu’nun “Avrupa’nın hasta adamı” değil; hoşgörülü, yenilikçi ve ..
DEM’li vekil, PKK yandaşı hemşireyi korumaya aldı!
Gündem

DEM’li vekil, PKK yandaşı hemşireyi korumaya aldı!

Suriye’de Şam güçleri karşısında 1 haftada dağılan terör örgütünün kadınları kullanarak uluslararası destek bulmak ve intikam duygularını p..
Arnavutluk Başbakanı’nın içinden siyonist çıktı! Bakın ne ile övündü
Dünya

Arnavutluk Başbakanı’nın içinden siyonist çıktı! Bakın ne ile övündü

İsrail ziyareti sırasında verdiği mesajlarla dikkat çeken Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkesinde Filistin’e destek gösterileri yapılmaması..
Sedef Kabaş hakkında karar verildi
Gündem

Sedef Kabaş hakkında karar verildi

Yaptığı yalan haberler ve FETÖ geçmişiyle tanınan CHP yandaşı sözde gazeteci Sedef Kabaş adli kontrolle serbest bırakıldı. Kabaş "Cumhurbaşk..
Fidan, çöküş aşamasındaki AB’yi anlattı! Gün gelecek Avrupa yalvaracak
Gündem

Fidan, çöküş aşamasındaki AB’yi anlattı! Gün gelecek Avrupa yalvaracak

Onlarca senedir Türkiye’yi yöneten iktidarların girmek için kapısında beklediği AB, kendi bünyesindeki ekonomik ve siyasi krizle başa çıkmay..
"Biz Kürtler için yol ayrımı" diyen Savcı Sayan'dan çarpıcı sözler: Ümmet mi, ateistleşmiş sapkınlar mı?..
Siyaset

"Biz Kürtler için yol ayrımı" diyen Savcı Sayan'dan çarpıcı sözler: Ümmet mi, ateistleşmiş sapkınlar mı?..

AK Parti üyesi eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Kürtlerin “kök, inanç ve vatan” ile “emperyalist projeler ve Marksist ideolojiler” ar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23