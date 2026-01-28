Kadıköy’e dünya yıldızı geliyor! Fenerbahçe’den Manchester City’e 30 milyon euroluk dev teklif

Şampiyonluk yolunda kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Manchester City’nin Mısırlı golcüsü Omar Marmoush için 30 milyon euroyu masaya koyarak ara transfer döneminin bombasını patlattı. İngiliz devinin ayrılığa sıcak baktığı yıldız isim için Avrupa’nın birçok kulübü devrede olsa da, şu an en net ve ciddi teklifin sarı-lacivertlilerden geldiği belirtiliyor. Geçtiğimiz yıl 75 milyon euroya transfer edilen 26 yaşındaki forvetin Türkiye’ye gelmesi, Süper Lig tarihindeki en büyük transfer operasyonlarından biri olarak kayıtlara geçebilir.