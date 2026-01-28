  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Ekonomi
Yeniakit Publisher
Yapılan açıklamalar dövizi nasıl etkiledi? İşte Dolar ve Euro’da son durum!
Yasin Paşalı

Yapılan açıklamalar dövizi nasıl etkiledi? İşte Dolar ve Euro’da son durum!

Döviz kurlarındaki güncel veriler ne durumda? 28 Ocak gününe Dolar ve Euro nasıl bir başlangıç yaptı? İşte döviz kurlarındaki son durum…

İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Döviz kurlarındaki hareketlilik bugün de devam ediyor.

28 Ocak Çarşamba gününe ilişkin Dolar ve Euro fiyatları ise şöyle:

Bu sabah itibarıyla; Dolar 43,404 TL'den işlem görüyor.

Euro ise 52,106 TL seviyelerinde seyrediyor.

