Dev bankalar şok tahminlerini açıkladı! İşte altının yıl sonu ulaşacağı rakam

Küresel piyasalarda altın fiyatları ons başına 5 bin dolar barajını aşarak tarihi bir seviyeye ulaşırken, dünya devi bankalar yıl sonu tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Morgan Stanley 5 bin 700 dolara işaret ederken, Societe Generale çıtayı 6 bin dolar seviyesine kadar çıkararak jeopolitik risklerin altını çizdi. Merkez bankalarının alımları ve ETF talebiyle beslenen bu yükseliş, yatırımcıların güvenli limana olan talebinin daha uzun süre artarak devam edeceğini gösteriyor.