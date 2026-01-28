  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ev almayı kolaylaştıran Katılımevim’den flaş karar! Tüm Türkiye’ye duyurdular Yaşama oranı maalesef yüzde 15'lerde: İşte pankreas kanserinin belirtileri! Togg ve uygun modeller ivmeyi artırdı: Türkiye elektrikli otomobil satışında Avrupa 4’üncüsü! Devleri bir bir geride bıraktı Sütçülerden sosyal medya fenomenlerine sert tepki! 17,7 milyon emekliye 10 bin TL ek ödeme! Mart ayının ikinci haftasına hazır olun ABD sopa gösterip ' Yeni ücret 252 milyon dolar oldu' dedi! Kabul edildi, F-35'lerin geliş tarihi belli oldu Galatasaray, Manchester City deplasmanında! İşte muhtemel 11’ler Türkiye’nin yanı başında esrarengiz olay! İsrail’in burnumuzun dibine attığı gizemli maddede yeni gelişme Hesapta eksiye düşenlere kötü haber! Limitlere “3 kat” prangası geliyor
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Dev bankalar şok tahminlerini açıkladı! İşte altının yıl sonu ulaşacağı rakam
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dev bankalar şok tahminlerini açıkladı! İşte altının yıl sonu ulaşacağı rakam

Küresel piyasalarda altın fiyatları ons başına 5 bin dolar barajını aşarak tarihi bir seviyeye ulaşırken, dünya devi bankalar yıl sonu tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Morgan Stanley 5 bin 700 dolara işaret ederken, Societe Generale çıtayı 6 bin dolar seviyesine kadar çıkararak jeopolitik risklerin altını çizdi. Merkez bankalarının alımları ve ETF talebiyle beslenen bu yükseliş, yatırımcıların güvenli limana olan talebinin daha uzun süre artarak devam edeceğini gösteriyor.

#1
Foto - Dev bankalar şok tahminlerini açıkladı! İşte altının yıl sonu ulaşacağı rakam

Morgan Stanley, önceki gün yayımladığı değerlendirme notunda altın için iyimser senaryosunu yukarı yönlü revize ederek, 2026’nın ikinci yarısı için hedef fiyatını ons başına 5 bin 700 dolar olarak belirledi.

#2
Foto - Dev bankalar şok tahminlerini açıkladı! İşte altının yıl sonu ulaşacağı rakam

Banka, bu görünümün arkasında süregelen jeopolitik belirsizlikler, borsa yatırım fonlarına (ETF) artan girişler ve merkez bankalarının güçlü alımlarının bulunduğunu vurguladı. Güçlü ETF talebinin birkaç yıldır devam eden arz açıklarının ardından sınırlı stokları da tükettiği ifade edildi.

#3
Foto - Dev bankalar şok tahminlerini açıkladı! İşte altının yıl sonu ulaşacağı rakam

Societe Generale analistleri ise 5 bin dolar olan yıl sonu altın tahminini ons başına 6 bin dolara çıkardı. Analistler, devam eden siyasi çalkantıların piyasaları etkilemeye devam etmesi durumunda tahminlerin düşük kalabileceği konusunda da uyardı.

#4
Foto - Dev bankalar şok tahminlerini açıkladı! İşte altının yıl sonu ulaşacağı rakam

Altın, tarihinde ons başına 5 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak tarihi yükselişini sürdürüyor. Güçlü talebin etkisiyle yükselen değerli metal, 5 bin 100 doların hemen altında işlem görüyor.

#5
Foto - Dev bankalar şok tahminlerini açıkladı! İşte altının yıl sonu ulaşacağı rakam

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Prens Selman'dan İran hamlesi
Dünya

Prens Selman'dan İran hamlesi

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman telefonda görüştü. Muhammed bin Selman "İran İslam Cumhuriyeti'n..
Yılmaz Özdil'den şaşırtan AK Parti çıkışı! Merkez Bankası ve altın açıklaması olay oldu
Gündem

Yılmaz Özdil'den şaşırtan AK Parti çıkışı! Merkez Bankası ve altın açıklaması olay oldu

Gazeteci Yılmaz Özdil, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın rezerv yapısına ve vatandaşın altın birikimine dair çarpıcı bir analiz paylaştı..
‘Almanya mı bizi kıskanacak’ diyen muhalifler iyi izlesin! Sağlık sektörünün içler acısı halini böyle anlattı: 1 saattir koridorda yatıyorum
Gündem

‘Almanya mı bizi kıskanacak’ diyen muhalifler iyi izlesin! Sağlık sektörünün içler acısı halini böyle anlattı: 1 saattir koridorda yatıyorum

Almanya’da sağlık sistemi alarm verdi. Gurbetçilerin acil servislerde saatlerce koridorlarda bekletildiği görüntüler gündem olurken, randevu..
ABD'den tarihi itiraf! 'Devlet sözü vermedik'
Dünya

ABD'den tarihi itiraf! 'Devlet sözü vermedik'

Eski Temsilci Jeffrey, YPG ile ortaklığın "geçici bir alışverişten" ibaret olduğunu belirterek, "Onları yeni Suriye hükümetine karşı koruyac..
Arnavutluk Başbakanı’nın içinden siyonist çıktı! Bakın ne ile övündü
Dünya

Arnavutluk Başbakanı’nın içinden siyonist çıktı! Bakın ne ile övündü

İsrail ziyareti sırasında verdiği mesajlarla dikkat çeken Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkesinde Filistin’e destek gösterileri yapılmaması..
Bravo Avustralya! İslam karşıtı o Yahudi’ye gereğini yaptı
Dünya

Bravo Avustralya! İslam karşıtı o Yahudi’ye gereğini yaptı

Avustralya hükümeti, sosyal medyada ve kamuya açık etkinliklerde İslam karşıtı kampanya yürüten Sammy Yahood adlı Yahudi içerik üreticisinin..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23