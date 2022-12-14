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Kadıköy’de ayyaş dehşeti!

2022-12-14 06:51:44
Kadıköy’de ayyaş dehşeti!

Olay gece saat 03.30 sıralarında Kadıköy D-100 Ankara istikametinde meydana geldi.

#1
Foto - Kadıköy’de ayyaş dehşeti!

Edinilen bilgiye göre 34 CRS 935 plakalı Ulaşcan Ç. kontrolündeki otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle refüje çarptı.

#2
Foto - Kadıköy’de ayyaş dehşeti!

Çarpmanın sonucu araç takla atarken araç içinde bulunan Ulaşcan Ç. ve arkadaşı şans eseri yara almadan kurtuldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Kadıköy’de ayyaş dehşeti!

Araçtan yara almadan çıkan Ulaşcan Ç.'nin polislerin kontrolünden sonra 2.64 promil alkollü olduğu tespit edildi. İtfaiye ekipleri olay yerinde çalışma yürüttü.

#4
Foto - Kadıköy’de ayyaş dehşeti!

Kazanın ardından olay yerine çekici gelerek araç bulunduğu yerden kaldırarak otoparka görüldü. Kazanın ardından olay yerine belediyeye bağlı ekipler gelerek kazanın olduğu bölgede yol temizle çalışması yaptı. Şahısların ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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