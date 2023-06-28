Kaçan kurbanlığı kovboy gibi aradı

Pendik'te bir vatandaş, kaçan kurbanlık danasını kovboy gibi at sırtında aradı. Danayı yakalamak için özel bir ekip oluşturan vatandaşların arama çalışmaları dronla görüntülendi. Olay, geçtiğimiz gün saat 16.00 sıralarında Pendik'te Kurna köyde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Yılmaz Gebze'den aldığı kurbanlık danayı Kurna köye getirdi. Bağlanan kurban ipini kopararak kaçtı. Kaçan kurbanlık dana ormanlık arazide kayboldu. Yılmaz ve diğer kurban sahipleri kaçan danayı yakalamak için çalışma başlattı. 2 atlı 3 araç ve 5 yaya olarak kaçan danayı arama çalışmaları devam ediyor. Yılmaz, 450 kilo ağırlığında 65 bin TL değerindeki kurbanlığı at sırtında kovboy gibi arıyor. Öte yandan, arama çalışmaları havadan görüntülendi.