2023-11-08 12:01:47 Kaçan kaçana! İstanbul'dan rekor deprem göçü ve en çok tercih edilen iki il
Maraş merkezli deprem felaketi sonrası Türkiye'deki sismik hareketlilik sürerken olası senaryolar İstanbul ve Ankara'da deprem göçü hareketliliği arttı. REIDIN tarafından yayımlanan taşınma hareketliliği raporuna göre, İstanbul'da Küçükçekmece ve Ümraniye en çok taşınmanın yaşandığı ilçeler olurken, Ankara'da ise Çankaya öne çıktı. En çok tercih edilen ilçeler arasında Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy ve Pendik yer aldı.