Kaçan balık büyük oldu... Ah Patrick Berg vah Patrick Berg! Beşiktaş kafasını taşlara vuruyor
Beşiktaş, Bodo/Glimt forması giyen Patrick Berg için uzun süre uğraş vermişti. Norveçli ön libero, şu anda Şampiyonlar Ligi'nde takımıyla tarih yazıyor.
Beşiktaş yaklaşık 1.5 sezon Patrick Berg transferi için uğraşmıştı. Hatta geride bıraktığımız yaz döneminde Bodo/Glimt Yönetimi, Kartal'ın teklifinin ardından bir toplantı yaptı. 28 yaşındaki futbolcunun satılıp satılmayacağı tartışıldı. Sonun takımda kalması yönünde karar verildi.
Bodo, Avrupa'daki istikrarını bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de sürdürüyor. Norveç ekibi, Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında İtalyan devi Inter'i 3-1 mağlup etti. Böylece deplasmandaki rövanş öncesinde inanılmaz bir avantaj yakaladılar. Özellikle iç sahada Avrupa'nın köklü ekiplerine kabus yaşatıyorlar.
Beşiktaş'ın gözdesi Patrick Berg, şu ana kadar Şampiyonlar Ligi'nde çıkılan 9 sınavın tamamında 90 dakika görev yaptı (2 ön eleme sınavında da formasını giydi).
Norveçli milli futbolcunun kontratı 31 Temmuz 2028 tarihine kadar devam ediyor. Sezon sonunda birçok teklif alması bekleniyor.
