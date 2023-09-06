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Kültür Sanat
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Kaçak kazı yapılırken bakın ne bulundu!

2023-09-06 16:13:10
Kaçak kazı yapılırken bakın ne bulundu!

Adıyaman'da kaçak kazı yapılan yerde 1700 yıllık oda mezarları bulundu.

#1
Foto - Kaçak kazı yapılırken bakın ne bulundu!

Adıyaman'da kaçak kazı ihbarına giden ekipler, Roma dönemine ait 1700 yıllık oda mezarları buldu.

#2
Foto - Kaçak kazı yapılırken bakın ne bulundu!

Müze Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

#3
Foto - Kaçak kazı yapılırken bakın ne bulundu!

Ekipler, Petrol Mahallesi kırsalında yaptıkları çalışmada, Roma dönemine ait 1700 yıllık oda mezarı olduğunu belirledi.

#4
Foto - Kaçak kazı yapılırken bakın ne bulundu!

Başlatılan kazı çalışmasında oda mezar içerisinde tapınma alanı ve 5 mezar gün yüzüne çıkarıldı.

#5
Foto - Kaçak kazı yapılırken bakın ne bulundu!

Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihbar sonucu bölgeye gelerek oda mezarı tespit ettiklerini söyledi.

#6
Foto - Kaçak kazı yapılırken bakın ne bulundu!

Bölgede hızlıca kazı çalışmalarına başladıklarını aktaran Alkan, şöyle devam etti:

#7
Foto - Kaçak kazı yapılırken bakın ne bulundu!

"Müzemize gelen kaçak kazlı bildirme sonucunda bir kapı açıklığını tespit ettik. Daha sonra aldığımız izinler sonucunda burada kazı çalışmalarına başladık.

#8
Foto - Kaçak kazı yapılırken bakın ne bulundu!

Kazıda 8 basamakla inen dromusla bir kireç taşından yapılmış oda mezarı tespit ettik. Bu mezar milattan sonra 3'üncü yüzyıl yani yaklaşık 1700 yıllık bir mezar ve önemli kişiye ve ailesine ait olduğunu düşünüyoruz."

#9
Foto - Kaçak kazı yapılırken bakın ne bulundu!

Kazı çalışmalarının son aşamalara geldiğini kaydeden Alkan, "Bu alanda yaklaşık 25 gün kazı çalışması yaptık ve sonuna yaklaştık. Buraya tüm yerli ve yabancı ziyaretçileri bekliyoruz." dedi.

#10
Foto - Kaçak kazı yapılırken bakın ne bulundu!

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