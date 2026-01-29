Mafya üyeleri idam edildi! Türk kamuoyu isyan etti

"İdam edilenlerin suçları arasında kasten adam öldürme, ağır yaralama, yasa dışı alıkoyma ve hürriyeti tahdit yer alıyor. İdam edilenler arasında, "Ming ailesi suç örgütü" olarak bilinen yapının üyeleri de bulunuyor. Yetkililere göre bu grubun faaliyetleri, en az 14 Çin vatandaşının ölümüne, çok sayıda kişinin de yaralanmasına yol açtı. İnfazdan önce hükümlülerin aileleriyle son kez görüştürüldüğü de açıklandı. Uzmanlar, Myanmar merkezli bu dolandırıcılık ağlarının, telefon ve internet yoluyla dünya genelinde milyarlarca dolar haksız kazanç elde ettiğini söylüyor. Bu suç ağlarının çoğunun Çin merkezli organize suç grupları tarafından yönetildiği ve Myanmar'daki silahlı gruplarla iş birliği içinde çalıştığı ifade ediliyor. Çin, son yıllarda bölge ülkeleriyle iş birliğini artırarak binlerce kişiyi ülkeye geri getirip yargıladı. Kaynak: HABERLER