Mafya üyeleri idam edildi! Türk kamuoyu isyan etti
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Mafya üyeleri idam edildi! Türk kamuoyu isyan etti
Haber Merkezi

Mafya üyeleri idam edildi! Türk kamuoyu isyan etti

Sahte aşk tuzaklarıyla dolandırıcılık yapan 11 mafya üyesi idam edildi. Türk kamuoyu ise benzer uygulamanın Türkiye'de de yapılması gerektiğini savunarak azılı suçluların, ajanların cezaevlerinde beslenmesine isyan etti.

Foto - Mafya üyeleri idam edildi! Türk kamuoyu isyan etti

Çin, Myanmar merkezli dolandırıcılık şebekeleriyle bağlantılı 11 kişiyi idam etti. İdam edilen kişilerin, internet üzerinden sahte aşk ilişkileri kurarak ve kripto para vaadiyle insanları dolandıran suç ağlarında kilit roller üstlendiği açıklandı. Son yıllarda özellikle Güneydoğu Asya'da hızla yayılan bu dolandırıcılık yöntemlerine karşı Çin yönetimi baskıyı artırırken, alınan karar ülke içinde ve uluslararası kamuoyunda dikkat çekti.

Myanmar'ın sınır bölgelerinde kurulan ve "dolandırıcılık merkezleri" olarak bilinen yapılarda, internet kullanıcıları sahte romantik ilişkilerle kandırılıyor. Dolandırıcılar, kurbanlarıyla uzun süreli duygusal bağ kurarak güven kazanıyor, ardından kripto para yatırımı ya da farklı bahanelerle para talep ediyor. Bu şebekeler başlangıçta Çinlileri hedef alırken, zamanla İngilizce ve başka dillerde de faaliyet göstermeye başladı. Böylece dünyanın birçok ülkesinden insanlar dolandırıldı.

Yetkililer, bu merkezlerde çalışanların bir bölümünün isteyerek suç işlediğini, bir bölümünün ise zorla çalıştırılan yabancılar olduğunu belirtiyor. Çin devlet medyasına göre, 11 kişi Eylül ayında doğudaki Wenzhou kentinde görülen davada ölüm cezasına çarptırıldı. Karar, Çin'in en üst yargı organı olan Yüksek Halk Mahkemesi tarafından da onaylandı. Mahkeme, sanıkların 2015 yılından bu yana işlediği suçlara dair delillerin açık ve kesin olduğunu belirtti.

"İdam edilenlerin suçları arasında kasten adam öldürme, ağır yaralama, yasa dışı alıkoyma ve hürriyeti tahdit yer alıyor. İdam edilenler arasında, "Ming ailesi suç örgütü" olarak bilinen yapının üyeleri de bulunuyor. Yetkililere göre bu grubun faaliyetleri, en az 14 Çin vatandaşının ölümüne, çok sayıda kişinin de yaralanmasına yol açtı. İnfazdan önce hükümlülerin aileleriyle son kez görüştürüldüğü de açıklandı. Uzmanlar, Myanmar merkezli bu dolandırıcılık ağlarının, telefon ve internet yoluyla dünya genelinde milyarlarca dolar haksız kazanç elde ettiğini söylüyor. Bu suç ağlarının çoğunun Çin merkezli organize suç grupları tarafından yönetildiği ve Myanmar'daki silahlı gruplarla iş birliği içinde çalıştığı ifade ediliyor. Çin, son yıllarda bölge ülkeleriyle iş birliğini artırarak binlerce kişiyi ülkeye geri getirip yargıladı. Kaynak: HABERLER

Yavuz

Türkiyede kanunlar kimi koruyor kimi kolluyor HALKA SORUN. SİVİL ANAYASA EN BÜYÜK EKSİĞİMİZ. ANAYASA MAHKEMESİ GÖZDEN GEÇİRİLSİN YADA KAPATILSIN.

Hüseyin Yavuz

Kısasta hayat vardır. Çok ağır da olsa "caydırıcı" olması sebebi ile idam cezası gerekli bir cezadır.
