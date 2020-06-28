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Hayat-Aktüel
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İşte 2020'nin ilk yarısında yaşananlar

2020-06-28 14:46:04
İşte 2020'nin ilk yarısında yaşananlar

2020 yılı dünya tarihine şimdiden damga vurmuş durumda. Savaşın ayak sesleri ile başlayan yıl, deprem, orman yangınları, çekirge istilaları ve son olarak küresel bir salgın ile devam etti.

#1
Foto - Dünya 2020 yılıyla birlikte çalkantılı bir sürece girdi. Savaş tehditleriyle başlayan yıl, yüzyılda bir gelen küresel salgının neden olduğu yıkımla devam etti.

Dünya 2020 yılıyla birlikte çalkantılı bir sürece girdi. Savaş tehditleriyle başlayan yıl, yüzyılda bir gelen küresel salgının neden olduğu yıkımla devam etti.

#2
Foto - Dünya geneline yayılmaya devam eden Covid-19 salgını hiç şüphesiz 2020'nin ilk 6 ayına damgasını vuran gelişme oldu. İşte 2020'nin ilk yarısında en çok gündeme yansıyan olaylar...

Dünya geneline yayılmaya devam eden Covid-19 salgını hiç şüphesiz 2020'nin ilk 6 ayına damgasını vuran gelişme oldu. İşte 2020'nin ilk yarısında en çok gündeme yansıyan olaylar...

#3
Foto - ünya, 2020 yılının ilk günlerinde Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ait kuvvetlerin Irak'taki İranlı General Kasım Süleymani'ye düzenlediği suikast ile sarsıldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani, Irak'ın başkenti Bağdat'taki havalimanına insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda yaşamını yitirdi. Bu olay sonrası İran'da 3 gün ulusal yas ilan edilirken, Süleymani'nin cenazesinde çıkan izdiham ve olaylarda 50'yi aşkın kişi yaşamını yitirdi.

ünya, 2020 yılının ilk günlerinde Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ait kuvvetlerin Irak'taki İranlı General Kasım Süleymani'ye düzenlediği suikast ile sarsıldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani, Irak'ın başkenti Bağdat'taki havalimanına insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda yaşamını yitirdi. Bu olay sonrası İran'da 3 gün ulusal yas ilan edilirken, Süleymani'nin cenazesinde çıkan izdiham ve olaylarda 50'yi aşkın kişi yaşamını yitirdi.

#4
Foto - ran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerini 12’den fazla balistik füzeyle vurdu. ABD Başkanı Trump 'Her şey yolunda' açıklamasında bulunurken, İran 80 ABD askerinin öldürüldüğünü iddia etti. ABD'li yetkililer tarafından henüz can kaybı veya yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı. Beyaz Saray Sözcüsü Grisham, Irak'taki ABD üslerine saldırı konusunda Trump'ın bilgilendirildiğini ve durumun yakından takip edildiğini açıkladı Trump'ın Ulusal Güvenlik Konseyini acil olarak topladığı bildirildi. İran lideri Ali Hamaney, Irak'taki ABD üslerine yönelik saldırılara ilişkin

ran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerini 12’den fazla balistik füzeyle vurdu. ABD Başkanı Trump 'Her şey yolunda' açıklamasında bulunurken, İran 80 ABD askerinin öldürüldüğünü iddia etti. ABD'li yetkililer tarafından henüz can kaybı veya yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı. Beyaz Saray Sözcüsü Grisham, Irak'taki ABD üslerine saldırı konusunda Trump'ın bilgilendirildiğini ve durumun yakından takip edildiğini açıkladı Trump'ın Ulusal Güvenlik Konseyini acil olarak topladığı bildirildi. İran lideri Ali Hamaney, Irak'taki ABD üslerine yönelik saldırılara ilişkin "Bu yeterli değildir. ABD'nin bu bölgedeki varlığı son bulmalıdır." dedi. İran devlet televizyonuna göre, Tahran'daki konuşmasında Hamaney, "Gece bunlara bir tokat atıldı ama bu yeterli değildir. ABD'nin bu bölgedeki varlığı son bulmalıdır" ifadelerini kullandı

#5
Foto - İran bir füze ile Ukrayna Havayolları'na ait bir yolcu uçağını yanlışlıkla vurdu. Yaşanan kriz uluslararası bir boyuta taşındı. 176 yolcu taşıyan PS-752 sefer sayılı Boeing 737 uçağa iki füze isabet ettiği belirtilirken, kazada kurtulan olmadı. İranlı yetkililer ilk açıklamalarında uçağın mekanik bir arıza sonucu düştüğünü açıklamıştı.

İran bir füze ile Ukrayna Havayolları'na ait bir yolcu uçağını yanlışlıkla vurdu. Yaşanan kriz uluslararası bir boyuta taşındı. 176 yolcu taşıyan PS-752 sefer sayılı Boeing 737 uçağa iki füze isabet ettiği belirtilirken, kazada kurtulan olmadı. İranlı yetkililer ilk açıklamalarında uçağın mekanik bir arıza sonucu düştüğünü açıklamıştı.

#6
Foto - 22 Ocak’ta Manisa’nın Aksihar ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki ilk depremin ardından kent günlerdir sallanmaya devam ediyor. Zaman zaman 4’ün üzerine de çıkan sarsıntılar İzmir, Balıkesir ve İstanbul’dan da hissedilirken bölgedeki vatandaşların tedirginliği sürüyor.

22 Ocak’ta Manisa’nın Aksihar ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki ilk depremin ardından kent günlerdir sallanmaya devam ediyor. Zaman zaman 4’ün üzerine de çıkan sarsıntılar İzmir, Balıkesir ve İstanbul’dan da hissedilirken bölgedeki vatandaşların tedirginliği sürüyor.

#7
Foto - NBA’in efsane basketbolcusu Kobe Bryant 26 Ocak'ta 13 yaşındaki kızı Gianna ile birlikte helikopter kazasında hayatını kaybetti. 5 kez NBA şampiyonluğu, 3 kez MVP ödülünü kazanan Bryant’ın ölümü tüm basketbol dünyasını hüzne boğdu.

NBA’in efsane basketbolcusu Kobe Bryant 26 Ocak'ta 13 yaşındaki kızı Gianna ile birlikte helikopter kazasında hayatını kaybetti. 5 kez NBA şampiyonluğu, 3 kez MVP ödülünü kazanan Bryant’ın ölümü tüm basketbol dünyasını hüzne boğdu.

#8
Foto - Endonezya'da şiddetli Mason yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarında en az 53 kişi hayatını kaybetti. Yılbaşı gecesinde başlayan ve yaklaşık 4-5 gün süren yağmurlar sebebiyle yaklaşık 200 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) 30 milyon insanın sel sularından etkilendiğini duyurdu. Bu doğal afet, son 13 yılın en büyük sel felaketi olarak kayıtlara geçti.

Endonezya'da şiddetli Mason yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarında en az 53 kişi hayatını kaybetti. Yılbaşı gecesinde başlayan ve yaklaşık 4-5 gün süren yağmurlar sebebiyle yaklaşık 200 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) 30 milyon insanın sel sularından etkilendiğini duyurdu. Bu doğal afet, son 13 yılın en büyük sel felaketi olarak kayıtlara geçti.

#9
Foto - Türkiye'de Van'ın Bahçeşehir ilçesinde şubat ayındaki düşen çığ sebebiyle ilk belirlemelere göre iki kişi kayıp haberi geldi Ancak kayıp iki kişiyi kurtarmak için giden kurtarma ekipleri de çığ altında kalınca Türkiye acı bir bilançoyla karşılaştı. Çığ felaketinde toplamda 41 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de Van'ın Bahçeşehir ilçesinde şubat ayındaki düşen çığ sebebiyle ilk belirlemelere göre iki kişi kayıp haberi geldi Ancak kayıp iki kişiyi kurtarmak için giden kurtarma ekipleri de çığ altında kalınca Türkiye acı bir bilançoyla karşılaştı. Çığ felaketinde toplamda 41 kişi hayatını kaybetti.

#10
Foto - 2020 Ocak ayının tartışmasız en çok konuşulan olayı Avustralya'da aylardır devam eden ve bir türlü kontrol altına alınamayan orman yangınları oldu. Çıkan alevler sonucu 25 kişi hayatını kaybetti ve 8 milyon hektarlık orman ve yeşil alan yok oldu. Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Avustralya’nın yaptığı son açıklamada yaklaşık 1,25 milyar hayvanın hayatını kaybettiğini tahmin ettiklerini belirtti. Yaklaşık 2000 bin ev küle dökerken, Avustralya Sigorta Kurumu toplam zararın 700 milyon Avustralya dolarını aştığını açıkladı.

2020 Ocak ayının tartışmasız en çok konuşulan olayı Avustralya'da aylardır devam eden ve bir türlü kontrol altına alınamayan orman yangınları oldu. Çıkan alevler sonucu 25 kişi hayatını kaybetti ve 8 milyon hektarlık orman ve yeşil alan yok oldu. Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Avustralya’nın yaptığı son açıklamada yaklaşık 1,25 milyar hayvanın hayatını kaybettiğini tahmin ettiklerini belirtti. Yaklaşık 2000 bin ev küle dökerken, Avustralya Sigorta Kurumu toplam zararın 700 milyon Avustralya dolarını aştığını açıkladı.

#11
Foto - Türkiye'nin doğusunda Elazığ merkezli yaşanan 6.8 büyüklüğündeki deprem ve yaşanan can kayıpları ülke ve dünya gündeminde oldukça konuşulan olaylar arasında yer aldı. Depremde şimdiye kadar can kaybı 40 olarak açıklandı. Arama kurtarma çalışmaları hızla devam ederken, Elazığ ve çevre illerde binlerce bina kullanılamaz hale geldi. Ülkede depremzedelere yardım etmek için birçok sivil toplum örgütü adeta seferberlik ilan etti.

Türkiye'nin doğusunda Elazığ merkezli yaşanan 6.8 büyüklüğündeki deprem ve yaşanan can kayıpları ülke ve dünya gündeminde oldukça konuşulan olaylar arasında yer aldı. Depremde şimdiye kadar can kaybı 40 olarak açıklandı. Arama kurtarma çalışmaları hızla devam ederken, Elazığ ve çevre illerde binlerce bina kullanılamaz hale geldi. Ülkede depremzedelere yardım etmek için birçok sivil toplum örgütü adeta seferberlik ilan etti.

#12
Foto - Pakistan Uluslararası Havayolları'na (PIA) ait, Lahor-Karaçi seferini yapan Airbus A320 tipi yolcu uçağı, 22 Mayıs günü Karaçi kentinde bir yerleşim alanına düştü ve uçakta bulunan 97 kişi hayatını kaybetti. Kazada pilot hatası olduğu belirtildi. PIA Sözcüsü Abdullah Hafız pilot hatası iddiasının ağırlık kazandığı kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, pilotlarla ilgili de bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Bu soruşturma kapsamında şüpheli yollardan lisans edindiği iddia edilen yüzlerce pilota uçuş yasağı getirildi.

Pakistan Uluslararası Havayolları'na (PIA) ait, Lahor-Karaçi seferini yapan Airbus A320 tipi yolcu uçağı, 22 Mayıs günü Karaçi kentinde bir yerleşim alanına düştü ve uçakta bulunan 97 kişi hayatını kaybetti. Kazada pilot hatası olduğu belirtildi. PIA Sözcüsü Abdullah Hafız pilot hatası iddiasının ağırlık kazandığı kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, pilotlarla ilgili de bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Bu soruşturma kapsamında şüpheli yollardan lisans edindiği iddia edilen yüzlerce pilota uçuş yasağı getirildi.

#13
Foto - 2019'un aralık ayında ortaya çıkan ve ilk olarak Çin'in 11 milyon nüfuslu Vuhan (Wuhan) kentinde hızla yayılan yeni tip koronavirüs salgını kısa sürede Çin'in ve dünya kamuoyunun bir numaralı gündem maddesi oldu. 2020'nin ilk ayında Çin genelinde binlerce insana bulaşan koronavirüs daha sonra diğer ülkelere sıçrayarak dünyanın gidişatını değiştirdi. Koronavirüsün yol açtığı Covid-19 salgını mart ayında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından

2019'un aralık ayında ortaya çıkan ve ilk olarak Çin'in 11 milyon nüfuslu Vuhan (Wuhan) kentinde hızla yayılan yeni tip koronavirüs salgını kısa sürede Çin'in ve dünya kamuoyunun bir numaralı gündem maddesi oldu. 2020'nin ilk ayında Çin genelinde binlerce insana bulaşan koronavirüs daha sonra diğer ülkelere sıçrayarak dünyanın gidişatını değiştirdi. Koronavirüsün yol açtığı Covid-19 salgını mart ayında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "pandemi" yani küresel salgın ilan edildi.

#14
Foto - ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd, 25 Mayıs'ta beyaz bir polisin uzun süre diziyle boğazına basması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybetti. Floyd'un polis şiddetiyle öldürüldüğü anlar yurttaşların kameralarına yansıdı ve görüntüler daha sonra dünya gündeminde ilk sıralara yerleşti. Polisin sert müdahalesine maruz kalan siyahi adam çevredekilerin gözleri önünde hayatını kaybetti Floyd'un ölümü ABD'de ülke geneline yayılan ve günler süren ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestoların fitilini ateşledi. ABD'de başlayan protestolar kısa zaman içinde dalga dalga dünyaya yayıldı. ABD Temsilciler Meclisi haziran ayının son haftasında Floyd'un öldürülmesiyle gündeme gelen ve emniyet güçleri tarafından aşırı güç kullanılmasını yasaklayan tasarıyı onayladı.

ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd, 25 Mayıs'ta beyaz bir polisin uzun süre diziyle boğazına basması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybetti. Floyd'un polis şiddetiyle öldürüldüğü anlar yurttaşların kameralarına yansıdı ve görüntüler daha sonra dünya gündeminde ilk sıralara yerleşti. Polisin sert müdahalesine maruz kalan siyahi adam çevredekilerin gözleri önünde hayatını kaybetti Floyd'un ölümü ABD'de ülke geneline yayılan ve günler süren ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestoların fitilini ateşledi. ABD'de başlayan protestolar kısa zaman içinde dalga dalga dünyaya yayıldı. ABD Temsilciler Meclisi haziran ayının son haftasında Floyd'un öldürülmesiyle gündeme gelen ve emniyet güçleri tarafından aşırı güç kullanılmasını yasaklayan tasarıyı onayladı.

#15
Foto - 2020’de Orta Asya coğrafyasında görülen bu olayda, yaklaşık 85 milyon çekirge birlikte hareket etti. Türkiye'yi 'teğet geçen' olaydan, İran, Irak, Yemen etkilendi.

2020’de Orta Asya coğrafyasında görülen bu olayda, yaklaşık 85 milyon çekirge birlikte hareket etti. Türkiye'yi 'teğet geçen' olaydan, İran, Irak, Yemen etkilendi.

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