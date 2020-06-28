İşte 2020'nin ilk yarısında yaşananlar

ran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerini 12’den fazla balistik füzeyle vurdu. ABD Başkanı Trump 'Her şey yolunda' açıklamasında bulunurken, İran 80 ABD askerinin öldürüldüğünü iddia etti. ABD'li yetkililer tarafından henüz can kaybı veya yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı. Beyaz Saray Sözcüsü Grisham, Irak'taki ABD üslerine saldırı konusunda Trump'ın bilgilendirildiğini ve durumun yakından takip edildiğini açıkladı Trump'ın Ulusal Güvenlik Konseyini acil olarak topladığı bildirildi. İran lideri Ali Hamaney, Irak'taki ABD üslerine yönelik saldırılara ilişkin "Bu yeterli değildir. ABD'nin bu bölgedeki varlığı son bulmalıdır." dedi. İran devlet televizyonuna göre, Tahran'daki konuşmasında Hamaney, "Gece bunlara bir tokat atıldı ama bu yeterli değildir. ABD'nin bu bölgedeki varlığı son bulmalıdır" ifadelerini kullandı