Kabul etseydi Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı o olacaktı! Bakın ilk teklif alan ünlü kimmiş?

Kurtlar Vadisi gündemden düşmek bilmiyor. Türk televizyon tarihinin en önemli eserlerinden olan ve 13 yıl boyunca ekranlara gelen Kurtlar Vadisi bu sefer oyuncularıyla gündemde. Dizinin başrol oyuncusu Polat Alemdar karakterinin aslında ilk hangi oyuncuya sunulduğunu biliyor muydunuz? O ismi duyunca ağzınız açık kalacak. Kabul etseydi Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı o olacaktı! Yıllardan beri dillerden düşmeyen Kurtlar Vadisi bu sefer oyuncularıyla gündemde. Dizinin başrollerinden olan Polat Alemdar karakterinin ilk hangi ünlü oyuncuya sunulduğunu öğrenince küçük dilinizi yutacaksınız. İddialara göre, Polat Alemdar rolü dizinin cast aşamasında Cenk Torun'a teklif edildi. Ancak ünlü oyuncu o dönem askere gideceği için bu teklifi reddetti.