2023-09-13 13:30:40 Kabul etseydi Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı o olacaktı! Bakın ilk teklif alan ünlü kimmiş?
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden olan ve milyonlarca kişiyi aynı anda ekrana kilitleyen Kurtlar Vadisi yine gündemde. Dizinin başrol oyuncusu Polat Alemdar karakteri ile ünlenen Necati Şaşmaz'ın herkesten sakladığı sırrı ortaya çıktı. Polat Alemdar karakterinin ilk önce hangi ünlüye teklif edildiğini öğrenince ağzınız açık kalacak. Kabul etseydi Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı o olacaktı! Bakın ilk teklif alan ünlü kim olmuş?