  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Leyleklerin hareketini takip ederek Türkiye'ye ilan etti! Müjde, kesin olarak geliyor

Çay sevmeyen bile bu yöntemle demlik demlik içiyor! Hem yağ yaktırıyor hem de kalbi tıkır tıkır çalıştırıyor

Ronaldo'nun yalanı yatsıya kadar bile sürmedi! Büyük şok yaşattı: Otel müdürü konuştu...

Fenerbahçe'yi yıkan haber! Ali Koç ikna etmişti, imzayı başka takıma atıyor

Kabul etseydi Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı o olacaktı! Bakın ilk teklif alan ünlü kimmiş?

TB2 SİHA'yı satın alan ülke sayısı belli oldu! Selçuk Bayraktar rakam verdi, duyan kulaklarına inanamadı

Türklerin tokadını yiyen Ermenistan ABD'ye sığındı: Sözde askeri tatbikat düzenlediler

Fenerbahçe'de yabancı krizi! 2 isimle yollar ayrılıyor: Bu kadar kadro şişince olacağı buydu zaten...

Bir çay bardağı dökün ve mucizevi olaya tanık olun! Bu doğal yöntem, makinenizin ömrüne ömür katacak, kireci pası söküp atacak
Gündem
3
Kabul etseydi Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı o olacaktı! Bakın ilk teklif alan ünlü kimmiş?

2023-09-13 13:30:40
Kabul etseydi Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı o olacaktı! Bakın ilk teklif alan ünlü kimmiş?

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden olan ve milyonlarca kişiyi aynı anda ekrana kilitleyen Kurtlar Vadisi yine gündemde. Dizinin başrol oyuncusu Polat Alemdar karakteri ile ünlenen Necati Şaşmaz'ın herkesten sakladığı sırrı ortaya çıktı. Polat Alemdar karakterinin ilk önce hangi ünlüye teklif edildiğini öğrenince ağzınız açık kalacak. Kabul etseydi Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı o olacaktı! Bakın ilk teklif alan ünlü kim olmuş?

#1
Foto - Kabul etseydi Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı o olacaktı! Bakın ilk teklif alan ünlü kimmiş?

Kurtlar Vadisi gündemden düşmek bilmiyor. Türk televizyon tarihinin en önemli eserlerinden olan ve 13 yıl boyunca ekranlara gelen Kurtlar Vadisi bu sefer oyuncularıyla gündemde. Dizinin başrol oyuncusu Polat Alemdar karakterinin aslında ilk hangi oyuncuya sunulduğunu biliyor muydunuz? O ismi duyunca ağzınız açık kalacak. Kabul etseydi Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı o olacaktı! Yıllardan beri dillerden düşmeyen Kurtlar Vadisi bu sefer oyuncularıyla gündemde. Dizinin başrollerinden olan Polat Alemdar karakterinin ilk hangi ünlü oyuncuya sunulduğunu öğrenince küçük dilinizi yutacaksınız. İddialara göre, Polat Alemdar rolü dizinin cast aşamasında Cenk Torun'a teklif edildi. Ancak ünlü oyuncu o dönem askere gideceği için bu teklifi reddetti.

#2
Foto - Kabul etseydi Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı o olacaktı! Bakın ilk teklif alan ünlü kimmiş?

Cenk Torun, "Kurtlar Vadisi" dizisinin cast aşamasında teklif aldığını ve bu teklifi kabul etmediğini açıkladı. Bu kararından dolayı çok pişman olduğunu ifade eden Torun, "Askere gitmeden önce Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakterini oynamak için teklif aldım ama kabul etmedim. En büyük pişmanlığım, hayatımın hatası diyebileceğim bir işti. Olsaydı ne güzel olurdu." dedi.

Dikenli dallara aldırış etmeden topluyor! Bu meyve şeker hastalarına iyi geliyor
Yaşam

Dikenli dallara aldırış etmeden topluyor! Bu meyve şeker hastalarına iyi geliyor

Bayburt'ta kış hazırlıkları başladı. İstanbul'da yaşayan yaz mevsimi için Bayburt'ta giden Gül Dursun, şeker hastası eşi için şifalı meyveyi..
Dünyanın en büyük lityum rezervi bulundu! Böylesi ilk kez oluyor, inanılmaz keşif
Dünya

Dünyanın en büyük lityum rezervi bulundu! Böylesi ilk kez oluyor, inanılmaz keşif

ABD’deki McDermitt Kalderası’nda tam 40 milyon metrik ton lityum içeren kil tespit edildi. Bu keşif dünyanın en büyük rezervi anlamına geli..
Petrol mühendisi isim Türkiye'ye doğalgaz müjdesini verdi: Çok az kaldı, o tarihte düğünümüz var

Petrol mühendisi isim Türkiye'ye doğalgaz müjdesini verdi: Çok az kaldı, o tarihte düğünümüz var
İlkay ağlayarak sahayı terk etti
Spor

İlkay ağlayarak sahayı terk etti

Almanya ve Fransa arasında oynanan hazırlık maçında Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan sakatlanarak sahayı gözyaşları içinde terk ett..
Taliban'dan
Gündem

Taliban'dan "uyuşturucu" kararı

Afganistan'da Taliban hükümeti, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin (UNODC) 'Afganistan ve komşu ülkelerde, sentetik uyuşturucu k..
13 Eylül 1965: Âlim Ali Rıza Sağman'ın vefatı
Tarih

13 Eylül 1965: Âlim Ali Rıza Sağman'ın vefatı

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Âlim Ali Rıza Sağman'ı hayırla yâd ediyoruz...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23