Kabinedeki O İsimden 'Mesaj' Gibi Sicil: Cezaevine Gönderdiği İsimleri Görenler 'Eyvah' Diyor!
Türkiye, Adalet Bakanlığı koltuğundaki değişimi konuşuyor. Yılmaz Tunç'tan görevi devralan Akın Gürlek, yargı camiasında "devletin bekasını önceleyen ve baskılara boyun eğmeyen" kimliğiyle öne çıkıyor. Özellikle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı döneminde baktığı davalar, Gürlek'in nasıl bir "Milli Yargı" vizyonuna sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Yeni Bakan, Türkiye düşmanı odakların ve siyasi nüfuzunu kullanarak yargıyı etkilemeye çalışanların en çekindiği isimlerin başında geliyor.