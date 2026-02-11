  • İSTANBUL
Gündem
Kabinedeki O İsimden 'Mesaj' Gibi Sicil: Cezaevine Gönderdiği İsimleri Görenler 'Eyvah' Diyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kabinedeki O İsimden 'Mesaj' Gibi Sicil: Cezaevine Gönderdiği İsimleri Görenler 'Eyvah' Diyor!

Türkiye, Adalet Bakanlığı koltuğundaki değişimi konuşuyor. Yılmaz Tunç'tan görevi devralan Akın Gürlek, yargı camiasında "devletin bekasını önceleyen ve baskılara boyun eğmeyen" kimliğiyle öne çıkıyor. Özellikle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı döneminde baktığı davalar, Gürlek'in nasıl bir "Milli Yargı" vizyonuna sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Yeni Bakan, Türkiye düşmanı odakların ve siyasi nüfuzunu kullanarak yargıyı etkilemeye çalışanların en çekindiği isimlerin başında geliyor.

Foto - Kabinedeki O İsimden 'Mesaj' Gibi Sicil: Cezaevine Gönderdiği İsimleri Görenler 'Eyvah' Diyor!

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılandığı davada Akın Gürlek'in karşısına çıkmıştı. Gürlek, Demirtaş'ın savunmalarına ve arkasındaki siyasi baskıya aldırmadan, örgüt propagandasını affetmeyerek 4 yıl 8 ay hapis cezasına hükmetmişti.

Foto - Kabinedeki O İsimden 'Mesaj' Gibi Sicil: Cezaevine Gönderdiği İsimleri Görenler 'Eyvah' Diyor!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine yönelik "Ahmak" ifadesini kullandığı dava süreci de Akın Gürlek ile anılıyor. İmamoğlu'na "kamu görevlisine hakaret" suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak getiren kararın hukuki altyapısında ve sürecin kararlılıkla işletilmesinde Gürlek'in "hukukun üstünlüğü" ilkesine olan sadakati belirleyici oldu.

Yorumlar

Nazim arat

Devletin belasına ve kurusuna sahip çıkan bir hukukçu. Rabbim sayılarını cogaltsin insallah
