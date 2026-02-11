Dışa bağımlılık çöktü! Türk savunmasında tarihi gelişme

FNSS ve Nurol Makina'nın ürün geliştirme, testler ve kalifikasyon süreçlerinde kendilerine çok büyük destek verdiğini ifade eden Yeldan, bundan sonraki süreçte de yurt içi ve dışı projelerde iş birliğini sürdüreceklerini bildirdi. Yerli zırh çeliğini talep doğrultusunda istenilen süre ve kalitede vermeyi taahhüt ettiklerini vurgulayan Yeldan, "Bu işbirliği bizim açımızdan çok önemli çünkü Türkiye'nin değil, dünyanın devi olan, iki firmamızla işbirliği bizim de dünya savunma sanayisinde önemli bir yer edinmemizin önünü açacak." dedi.