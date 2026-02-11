  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kabinede 'Hafız' Bakan Dönemi: Mustafa Çiftçi Görevi Devraldı! Dışa bağımlılık çöktü! Türk savunmasında tarihi gelişme Bu iddia ortalığı karıştırır: Bayburt Kalesi'nin anahtarı Rusya'nın elinde Bir milyon uyduluk proje! İşe alıma başladılar Pekin'de depreme neden olacak gelişme: Türk İHA'sı Çin hava savunma sistemini vurdu Haluk Bayraktar'dan Türkiye'yi ayağa kaldıracak çıkış: O cihazların şifresini çözdük, anında cihazları bizden aldılar Tanklar savaş alanlarından çekilecek mi? Tek bir savaşta 11.654 zırhlı araç kaybedildi İçişleri Bakanlığı görevinden affını isteyen Ali Yerlikaya'dan Erdoğan açıklaması
Teknoloji-Bilişim
6
Yeniakit Publisher
Dışa bağımlılık çöktü! Türk savunmasında tarihi gelişme
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Dışa bağımlılık çöktü! Türk savunmasında tarihi gelişme

Askeri kara aracı üreticileri FNSS ve Nurol Makina, yerli zırhlı çeliği kullanacak. Kritik anlaşma yapıldı. İşte detaylar...

#1
Foto - Dışa bağımlılık çöktü! Türk savunmasında tarihi gelişme

Türk savunma sanayisinin önde gelen askeri kara aracı üreticileri FNSS ve Nurol Makina, ihtiyaç duyacağı tüm zırh çeliğini yerli üretici Miilux OY Türkiye'den sağlayacak. Suudi Arabistan'ın başketi Riyad'da düzenlenen World Defense Show (WDS) 2026 kapsamında FNSS, Nurol Makina ve Miilux OY arasında Teknik İş Ortaklığı Protokolü imzalandı.

#2
Foto - Dışa bağımlılık çöktü! Türk savunmasında tarihi gelişme

Protokol kapsamında, FNSS ve Nurol Makina'nın üretimleri sırasında ihtiyaç duyacağı tüm zırh çeliği, Türkiye'nin tek yerli zırh çeliği üreticisi Miilux OY'den sağlanacak. Mevcut yurt içi ve dışı projeler dikkate alınarak, talebin karşılanabilmesi amacıyla Miilux OY'un üretim hatlarına yönelik de yeni yatırımlar gerçekleştirilecek. Miilux OY Türkiye Genel Müdürü Yavuz Yeldan, törende yaptığı konuşmada, 5 yıldan beri Türkiye'de zırh çeliğini ürettiklerini söyledi.

#3
Foto - Dışa bağımlılık çöktü! Türk savunmasında tarihi gelişme

FNSS ve Nurol Makina'nın ürün geliştirme, testler ve kalifikasyon süreçlerinde kendilerine çok büyük destek verdiğini ifade eden Yeldan, bundan sonraki süreçte de yurt içi ve dışı projelerde iş birliğini sürdüreceklerini bildirdi. Yerli zırh çeliğini talep doğrultusunda istenilen süre ve kalitede vermeyi taahhüt ettiklerini vurgulayan Yeldan, "Bu işbirliği bizim açımızdan çok önemli çünkü Türkiye'nin değil, dünyanın devi olan, iki firmamızla işbirliği bizim de dünya savunma sanayisinde önemli bir yer edinmemizin önünü açacak." dedi.

#4
Foto - Dışa bağımlılık çöktü! Türk savunmasında tarihi gelişme

Nurol Makina Genel Müdürü Engin Aykol, sektördeki 40'ıncı senesi olduğunu ve tüm bu süre boyunca yerli zırh çeliği konusunun gündemden düşmediğini söyledi. Miilux OY'nin çok cesur bir adımla bu eksiği kapamak için yatırım yaptığını ve yerli zırhlı araç üreticilerine çok büyük avantaj sağladığını vurgulayan Aykol, hayata geçirdikleri işbirliği ile yerli zırh çeliğini oldukça tatmin edici seviyeye getirdiklerini aktardı.

#5
Foto - Dışa bağımlılık çöktü! Türk savunmasında tarihi gelişme

FNSS Genel Müdürü Selim Baybaş da ülkenin zırh çeliğine muhtaç olduğu bir dönemden bu noktalara gelmiş olmaktan ötürü oldukça memnuniyet duyduklarını belirtti. Konuşmaların ardında Yeldan, Aykol ve Baybaş, Teknik İş Ortaklığı Protokolü'nü imzaladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsmail Saymaz Halk TV'de Özgür Özel'i eleştirdi, kavga çıktı! Ey muhalifler, nerede basın özgürlüğünüz?
Medya

İsmail Saymaz Halk TV'de Özgür Özel'i eleştirdi, kavga çıktı! Ey muhalifler, nerede basın özgürlüğünüz?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Keçiören Belediyesinden istifa eden Mesut Özarslan'a yönelik küfür ve hakaret içerikli mesajları tartışma k..
Keçiören derken, üç ilçe ve sonra Mansur’a hazır olun!
Gündem

Keçiören derken, üç ilçe ve sonra Mansur’a hazır olun!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Keçiören derken, üç ilçe ve sonra Mansur’a hazır olun!" başlıklı yazısı...
Başkan Erdoğan'dan o isme bomba telefon: Çarşamba günü bekliyorum
Gündem

Başkan Erdoğan'dan o isme bomba telefon: Çarşamba günü bekliyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan MYK toplantısında Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün ile bir telefon görüşmesi yaparak kendisini Çarş..
Şeytanın satanist çocukları İstanbul'a geliyor
Gündem

Şeytanın satanist çocukları İstanbul'a geliyor

Rusya ve Polonya'da satanizm propagandası yapıp gençleri zehirledikleri gerekçesiyle yasaklanarak kovulan sözde müzik gruplar "Slaughter Top..
Alman otobanında Türk zırhlılarını görenler bir daha baktı: Anneee! Türkler...
Gündem

Alman otobanında Türk zırhlılarını görenler bir daha baktı: Anneee! Türkler...

NATO tatbikatı kapsamında Almanya'ya giden 2 bin Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve Türk zırhlı araçları, Almanya otobanında Alman vatanda..
Haydut Trump, şimdi de kafayı köprüye taktı: Ya verin ya da…
Gündem

Haydut Trump, şimdi de kafayı köprüye taktı: Ya verin ya da…

Küresel ticaretin kural tanımaz zorbası Donald Trump, gözünü bu kez komşusu Kanada’nın alın teriyle inşa ettiği dev köprüye dikti. Detroit N..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23