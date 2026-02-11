Su-57'ye ölümcül silah sistemi eklendi

Bu duyuru, Rostec’in yan kuruluşu United Aircraft Corporation’ın, United Engine Corporation tarafından Su-57 için geliştirilen Izdeliye 177 motorunu test ettiğini açıklamasından yaklaşık iki ay sonra geldi. Aralık 2025’te yapılan açıklamaya göre, yeni motor art yakıcı devredeyken 16.000 kg itme gücü üretebiliyor; daha düşük yakıt tüketimi ve daha yüksek dayanıklılık vaat ediyor.