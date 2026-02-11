Su-57'ye ölümcül silah sistemi eklendi
Rusya’nın beşinci nesil savaş uçağı Su-57 Felon’un silah sistemi modernize edildi. Rostec ve TASS, uçağın yeni teknik konfigürasyonla teslim edildiğini duyurdu.
Rus devletine bağlı savunma sanayi holdingi Rostec, beşinci nesil çok amaçlı savaş uçağı Sukhoi Su-57’nin (NATO kod adı Felon) yeni silah ve sistemlerle donatıldığını açıkladı. Rus devlet haber ajansı TASS, Rostec basın servisine dayandırdığı haberinde, Su-57’lerin Rus Hava Kuvvetleri’ne yeni teknik konfigürasyonlarıyla teslim edildiğini bildirdi. Açıklamada, hangi silah sistemlerinin entegre edildiğine dair somut bir bilgi paylaşılmadı. Ancak modernizasyonun; zorlu hava koşullarında, yoğun elektronik harp ve karıştırma ortamlarında, daha geniş görev profillerinde uçağın etkinliğini artıracağı vurgulandı.
Kremlin’in Ukrayna savaşı için kullandığı terminolojiyle yapılan açıklamada, Su-57’nin “özel askeri operasyon sırasında kendini kanıtladığı” savunuldu. Yeni teknik konfigürasyonun, uçağın kullanılabileceği görev yelpazesini genişlettiği ve yeni tip uçak silahlarının entegrasyonunu mümkün kıldığı ifade edildi. SU-57 FELON – TEKNİK ÖZELLİKLER Tanıtım: 2020, Tahmini üretim: ~32 adet, Uzunluk: 20,1 m, Kanat açıklığı: 14,1 m, Azami kalkış ağırlığı: ~35.000 kg, Motor: 2× Saturn AL-41F1 (gelecekte Izdeliye 177 ile değiştirilecek), Azami hız: Mach 2.0 (yaklaşık 2.130 km/sa), Menzil: ~3.500 km. Silahlar: 30 mm GSh-30-1 top, R-77M, R-37M, R-74M2 havadan havaya füzeler, Kh-59MK2 seyir füzesi, KAB-500 güdümlü bombalar.
Bu duyuru, Rostec’in yan kuruluşu United Aircraft Corporation’ın, United Engine Corporation tarafından Su-57 için geliştirilen Izdeliye 177 motorunu test ettiğini açıklamasından yaklaşık iki ay sonra geldi. Aralık 2025’te yapılan açıklamaya göre, yeni motor art yakıcı devredeyken 16.000 kg itme gücü üretebiliyor; daha düşük yakıt tüketimi ve daha yüksek dayanıklılık vaat ediyor.
UAC CEO’su Vadim Badekha, Su-57’nin sınıfının en iyisi olduğunu savunsa da üretim rakamları bu iddiayı zayıflatıyor. Rusya, 2027-2028’e kadar 76 Su-57 hedefi koymuştu. Ancak 2026 itibarıyla prototipler dahil yaklaşık 32 uçak bulunduğu tahmin ediliyor. Karşılaştırma açısından: ABD’nin ~183 F-22 Raptor, 1.300’den fazla F-35 Lightning II teslim edilmiş durumda.
Rusya’nın tek silah ihracatçısı Rosoboronexport, Su-57 için yabancı müşteri arayışını sürdürüyor. Cezayir, teyit edilmiş tek alıcı olarak öne çıkarken, Washington bu satışın yaptırımlara yol açabileceği uyarısında bulundu. Su-57’nin birim maliyetinin 50–100 milyon dolar arasında olduğu belirtiliyor. Ancak Batı’da yüzlerce beşinci nesil uçak hâlihazırda hizmetteyken, denenmemiş ve sınırlı sayıda üretilmiş bir platformun ihracat şansı düşük görülüyor.
Rostec’in “ölümcül silah sistemi” vurgusu, Su-57’nin kâğıt üzerindeki yeteneklerini güçlendirse de, düşük üretim sayısı, geciken teslimatlar ve zayıf ihracat performansı, Felon’un küresel dengelerde F-22 ve F-35 ile gerçek anlamda rekabet edip edemeyeceği sorusunu açık bırakıyor. Haber Kaynağı: The National Interest – Peter Suciu
