Su-57'ye ölümcül silah sistemi eklendi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Su-57'ye ölümcül silah sistemi eklendi

Rusya’nın beşinci nesil savaş uçağı Su-57 Felon’un silah sistemi modernize edildi. Rostec ve TASS, uçağın yeni teknik konfigürasyonla teslim edildiğini duyurdu.

Foto - Su-57'ye ölümcül silah sistemi eklendi

Rus devletine bağlı savunma sanayi holdingi Rostec, beşinci nesil çok amaçlı savaş uçağı Sukhoi Su-57’nin (NATO kod adı Felon) yeni silah ve sistemlerle donatıldığını açıkladı. Rus devlet haber ajansı TASS, Rostec basın servisine dayandırdığı haberinde, Su-57’lerin Rus Hava Kuvvetleri’ne yeni teknik konfigürasyonlarıyla teslim edildiğini bildirdi. Açıklamada, hangi silah sistemlerinin entegre edildiğine dair somut bir bilgi paylaşılmadı. Ancak modernizasyonun; zorlu hava koşullarında, yoğun elektronik harp ve karıştırma ortamlarında, daha geniş görev profillerinde uçağın etkinliğini artıracağı vurgulandı.

Foto - Su-57'ye ölümcül silah sistemi eklendi

Kremlin’in Ukrayna savaşı için kullandığı terminolojiyle yapılan açıklamada, Su-57’nin “özel askeri operasyon sırasında kendini kanıtladığı” savunuldu. Yeni teknik konfigürasyonun, uçağın kullanılabileceği görev yelpazesini genişlettiği ve yeni tip uçak silahlarının entegrasyonunu mümkün kıldığı ifade edildi. SU-57 FELON – TEKNİK ÖZELLİKLER Tanıtım: 2020, Tahmini üretim: ~32 adet, Uzunluk: 20,1 m, Kanat açıklığı: 14,1 m, Azami kalkış ağırlığı: ~35.000 kg, Motor: 2× Saturn AL-41F1 (gelecekte Izdeliye 177 ile değiştirilecek), Azami hız: Mach 2.0 (yaklaşık 2.130 km/sa), Menzil: ~3.500 km. Silahlar: 30 mm GSh-30-1 top, R-77M, R-37M, R-74M2 havadan havaya füzeler, Kh-59MK2 seyir füzesi, KAB-500 güdümlü bombalar.

Foto - Su-57'ye ölümcül silah sistemi eklendi

Bu duyuru, Rostec’in yan kuruluşu United Aircraft Corporation’ın, United Engine Corporation tarafından Su-57 için geliştirilen Izdeliye 177 motorunu test ettiğini açıklamasından yaklaşık iki ay sonra geldi. Aralık 2025’te yapılan açıklamaya göre, yeni motor art yakıcı devredeyken 16.000 kg itme gücü üretebiliyor; daha düşük yakıt tüketimi ve daha yüksek dayanıklılık vaat ediyor.

Foto - Su-57'ye ölümcül silah sistemi eklendi

UAC CEO’su Vadim Badekha, Su-57’nin sınıfının en iyisi olduğunu savunsa da üretim rakamları bu iddiayı zayıflatıyor. Rusya, 2027-2028’e kadar 76 Su-57 hedefi koymuştu. Ancak 2026 itibarıyla prototipler dahil yaklaşık 32 uçak bulunduğu tahmin ediliyor. Karşılaştırma açısından: ABD’nin ~183 F-22 Raptor, 1.300’den fazla F-35 Lightning II teslim edilmiş durumda.

Foto - Su-57'ye ölümcül silah sistemi eklendi

Rusya’nın tek silah ihracatçısı Rosoboronexport, Su-57 için yabancı müşteri arayışını sürdürüyor. Cezayir, teyit edilmiş tek alıcı olarak öne çıkarken, Washington bu satışın yaptırımlara yol açabileceği uyarısında bulundu. Su-57’nin birim maliyetinin 50–100 milyon dolar arasında olduğu belirtiliyor. Ancak Batı’da yüzlerce beşinci nesil uçak hâlihazırda hizmetteyken, denenmemiş ve sınırlı sayıda üretilmiş bir platformun ihracat şansı düşük görülüyor.

Foto - Su-57'ye ölümcül silah sistemi eklendi

Rostec’in “ölümcül silah sistemi” vurgusu, Su-57’nin kâğıt üzerindeki yeteneklerini güçlendirse de, düşük üretim sayısı, geciken teslimatlar ve zayıf ihracat performansı, Felon’un küresel dengelerde F-22 ve F-35 ile gerçek anlamda rekabet edip edemeyeceği sorusunu açık bırakıyor. Haber Kaynağı: The National Interest – Peter Suciu

