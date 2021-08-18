Kabil'de THY uçağında müthiş operasyon! Nefes kesen anlar

Bu koridor tam oluştuğunda THY uçağı da piste doğru yol almıştı. Pilotların ifadelerine göre 40-50 saniyelik bir boşluk oldu. Ve helikopterler karayollarında ambulanslara yol açan fermuar hareketindeki gibi hızla yanlara açıldılar. İşte tam o arada kaptanlar gaz kollarını sonuna kadar açtılar. Uçak olması gerekenden daha kısa sürede hızla yerden kesildi. Ve aşağıya doğru diğer pilotların çıplak gözle yaptıkları takipten yararlanarak uçak havalimanı üzerinden sola doğru çekildi. Kısa sürede irtifasına ulaştı. Uçak tam doluydu. Hava çok sıcaktı bu yüzden kısa koşudan sonra kalkış ve tırmanışın da risklerini bizim pilotlar giderdiler. Çok sıcakta uçak motorlarının güçlerinde kayıplar olur. Performansları etkilenir. Kısa sürede ulaşılan yükseklik aslında özgürlüğün yüksekliğiydi. Bir cehennemden kaçışın hikâyesinin başladığı yerdi. Bütün bu operasyon olurken THY’nin Uçuş İşletmeden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Baran Gülbaran ve ekibi nefeslerini tutmuşlardı. Zaman zaman gelen fotoğrafları inceliyorlardı. Uçağın yükseliş bilgisi geldiğinde rahat bir nefes aldılar.