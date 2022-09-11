Kabe örtüleri Kırıkkale'de sergilenecek

Çeşitli dönemlerde kullanılan ve Türkiye'ye getirilen Kabe örtüleri, Kırıkkale'de İslami Değerler Külliyesi'nde açılacak Siyer-i Nebi ve Mushaf-ı Şerif Müzesi'nde sergilenecek. Akyön, bu dostluğun neticesinde ailenin değişik zamanlarda Kabe'nin üzerine örtülmüş örtülerden kendilerine hediye ettiğini dile getirdi. Bunları sergilemek için Siyer-i Nebi ve Mushaf-ı Şerif Müzesi tesis ettiklerini anlatan Akyön, şunları kaydetti: "İnşallah yakın zamanda bu müzede Kabe'de asılmış olan örtüleri sergileyeceğiz. Örtüler arasında Kabe'nin dört bir tarafında bulunan er-rahman, er-rahim, ya hayy, ya kayyum, elhamdülillahi rabbil'alemin ve İhlas suresinin yazılı olduğu örtüler bulunmakta. Örtüler arasında Kabe-i Şerif'in, Hacer'ül Esved'in üzerinde bulunan Allahu ekber lafzının olduğu, Kabe'nin içerisinde bulunan yeşil örtü var."