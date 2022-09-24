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Spor
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Jesus'un hedefinde Beşiktaş var

2022-09-24 14:53:41
Jesus'un hedefinde Beşiktaş var

Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü oynanacak derbi mücadelesinde Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam ediyor.

#1
Foto - Jesus'un hedefinde Beşiktaş var

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, milli takımlarda bulunan futbolcular katılmadı.

#2
Foto - Jesus'un hedefinde Beşiktaş var

Futbolculardan Emre Mor'un tedbir amaçlı çıkmadığı antrenmana, Rennes maçında kale direğine çarparak sakatlanan ve tedavisi devam eden Luan Peres de yer almadı.

#3
Foto - Jesus'un hedefinde Beşiktaş var

Norveç milli takımı kadrosundan kas ağrısı nedeniyle çıkarılan Joshua King'in henüz İstanbul'a gelmediği bildirildi.

#4
Foto - Jesus'un hedefinde Beşiktaş var

Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından dayanıklılık koşularıyla devam etti.

#5
Foto - Jesus'un hedefinde Beşiktaş var

Sarı-lacivertli oyuncular, antrenmanın ikinci bölümünde taktiksel ve bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.

#6
Foto - Jesus'un hedefinde Beşiktaş var

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla derbi hazırlıklarını sürdürecek.

#7
Foto - Jesus'un hedefinde Beşiktaş var

Antrenmandan görüntüler...

#8
Foto - Jesus'un hedefinde Beşiktaş var

Antrenmandan görüntüler...

#9
Foto - Jesus'un hedefinde Beşiktaş var

Antrenmandan görüntüler...

#10
Foto - Jesus'un hedefinde Beşiktaş var

Antrenmandan görüntüler...

#11
Foto - Jesus'un hedefinde Beşiktaş var

Antrenmandan görüntüler...

#12
Foto - Jesus'un hedefinde Beşiktaş var

Antrenmandan görüntüler...

#13
Foto - Jesus'un hedefinde Beşiktaş var

Antrenmandan görüntüler...

#14
Foto - Jesus'un hedefinde Beşiktaş var

Antrenmandan görüntüler...

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