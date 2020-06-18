2020-06-18 10:49:46 Japonya'daki görüntüler gündem oldu
Japonya'nın kuzeyinde tanımlanamayan bir gök cismi görüldü. Cisimle ilgili pek çok spekülasyon ortaya atıldı.
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Japonya'nın kuzeyinde tanımlanamayan bir gök cismi görüldü. Cisimle ilgili pek çok spekülasyon ortaya atıldı.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde beyaz bir balona benzeyen cismin gökyüzünde süzüldüğü görülüyor. Sendai ve Murata bölgelerinde görülen gökcisminin Kuzey Kore propagandası olduğunu iddia eden de, uzaylı olduğuna dair spekülasyonlar ortaya atan da var.
Tartışma, Japonya'da Twitter kullanıcıları arasında çok popüler oldu.
Gündemdeki başlıklar arasında üçüncü sıraya yerleşti.
Yetkililerden ise görüntüler ile ilgili henüz bir açıklama yok.
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