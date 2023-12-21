Japonya’da bir ilk! Tokyo sokaklarına Türkiye damgası

Bu burada çok önemli bir avantaj. Araç içinde sürüş esnasında yolculardan aldığımız geri dönüşlerde bütün yol boyunca panoramik bir görüş açısı ile konforlu bir seyahat olduğunu söylüyorlar. Bununla beraber burada trafik fazla dar sokaklar da var. Özellikle aracın boyutu ile dar sokaklara rahat bir şekilde girebiliyor. Tırmanma kabiliyeti oldukça üstün. Bu açıdan da baktığımızda aracımız Tokyo sokaklarını fethetmeye hazır. Zaten E-jest Avrupa’da 4 yıldır kendi alanında lider. Şimdi Kuzey Amerika’ya da açıldık. Japonya’ya giren Avrupalı ilk elektrikli toplu ulaşım markayız” diye konuştu.