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Dünya
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Japonya’da bir ilk! Tokyo sokaklarına Türkiye damgası

2023-12-21 15:04:03
Japonya’da bir ilk! Tokyo sokaklarına Türkiye damgası

Karsan’ın elektrikli toplu taşıma aracı E-jest, Japonya sokaklarında görücüye çıktı.

#1
Foto - Japonya’da bir ilk! Tokyo sokaklarına Türkiye damgası

Karsan tarafından Japonya pazarına sunulan elektrikli toplu taşıma aracı minibüs E-jest, bugün Japonya sokaklarında test sürüşüne çıktı. 30 yıllık şoför İgaraji Yuji, araç kullanımın çok rahat olduğunu ve yormadığını anlattı. 2030 yılında Tokyo’da çevreyi koruma amacıyla tamamıyla elektrikli araca geçilmesi hedefleniyor.

#2
Foto - Japonya’da bir ilk! Tokyo sokaklarına Türkiye damgası

Avrupa, ve Kuzey Amerika’dan sonra Japonya Pazarı’na da giriş yapan Karsan’ın üretimi elektrikli toplu taşıma minibüsü E-Jest’in lansmanı Tokyo’da dün yapıldı. Yapılan tanıtımın ardından bugün 22 kişilik yüzde yüz elektrikli minibüs, Tokyo sokaklarında görücüye çıktı. Araç Türkiye ve Japonya basını tarafından ilgiyle karşılanırken ülkenin birçok belediye yetkilisi de aracı görmek için çeşitli şehirlerden geldi. Japon yetkililerin en yoğun ilgisi ise aracın tamamıyla Japon sistemine uygun sağdan direksiyonlu ve çevreci özelliğine oldu. Aracın önümüzdeki yıl 100 adet Türkiye’de üretimi yapılıp Japonya’ya gönderilmesi de hedeflendi. Öte yandan 2030 yılına kadar Tokyo’da çevreyi koruma amacıyla tamamıyla elektrikli araç kullanımının zorunlu hale getirileceği öğrenildi.

#3
Foto - Japonya’da bir ilk! Tokyo sokaklarına Türkiye damgası

Aracın deneyimleyen İgaraji Yuji isimli Japon sürücü, 30 yıldır şoförlük yaptığını kaydederek, “30 yıllık sürücü aracı sürmesi çok rahat. Frene basmak için ekstra çaba harcamak gerekmiyor. Bir tek trafik ışıklarına gelince frene basıyorsunuz. Aracın gazından ayağınızı çekince otomatik frenliyor. Bu yüzden sürmesi çok rahat. Memnun kaldım” dedi.

#4
Foto - Japonya’da bir ilk! Tokyo sokaklarına Türkiye damgası

Karsan Pazarlama ve İhracat Operasyonları Direktörü Aslı Ör, Türk markası olarak Japonya’da olmanın gurur verici olduğunu belirterek, “ Yüzde 100 elektrikli aracımızın dün lansmanını gerçekleştirdik. Çok büyük bir ilgili ile karşılaştık.

#5
Foto - Japonya’da bir ilk! Tokyo sokaklarına Türkiye damgası

Japonya otomotiv endüstrisi devlerinden birisi. Böyle bir ülkeye dışarıdan bir marka olarak girmek gurur kaynağı. Test sürüşü deneyimlerinde yolcuların geri bildirimlerini aldığımızda gerek konforu ile araç binek araç konforu sağlıyor. Araca binerken yarım adımlı basamaksız giriş onları karşılıyor.

#6
Foto - Japonya’da bir ilk! Tokyo sokaklarına Türkiye damgası

Bu burada çok önemli bir avantaj. Araç içinde sürüş esnasında yolculardan aldığımız geri dönüşlerde bütün yol boyunca panoramik bir görüş açısı ile konforlu bir seyahat olduğunu söylüyorlar. Bununla beraber burada trafik fazla dar sokaklar da var. Özellikle aracın boyutu ile dar sokaklara rahat bir şekilde girebiliyor. Tırmanma kabiliyeti oldukça üstün. Bu açıdan da baktığımızda aracımız Tokyo sokaklarını fethetmeye hazır. Zaten E-jest Avrupa’da 4 yıldır kendi alanında lider. Şimdi Kuzey Amerika’ya da açıldık. Japonya’ya giren Avrupalı ilk elektrikli toplu ulaşım markayız” diye konuştu.

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