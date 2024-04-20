2024-04-20 21:58:48 Japon Donanmasına ait 2 helikopter düştü
Japonya Donanmasına ait 8 personeli taşıyan 2 helikopterin Pasifik Okyanusu'na düştüğü açıklandı.
TB2 SİHA'nın dünyaya satılmasından rahatsızlık duyuyorlardı! Kendi İHA'larını yapıp ilk kez gösterdiler
Japonya Donanmasına ait 8 personeli taşıyan 2 helikopterin Pasifik Okyanusu'na düştüğü açıklandı.
Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru, gece uçuş eğitimi sırasında Pasifik Okyanusu'na düşen 2 donanma helikopterine ilişkin basına açıklama yaptı.
Kihara, başkent Tokyo'nun güneyindeki Torishima Adası açıklarında her birinde 4'er personel bulunan SH-60K model helikopterlerle irtibatın kesildiğini kaydetti.
Bakan, kazanın nedeninin henüz belirlenemediğini bildirdi.
Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23