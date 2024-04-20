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Dünya
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Japon Donanmasına ait 2 helikopter düştü

2024-04-20 21:58:48
Japon Donanmasına ait 2 helikopter düştü

Japonya Donanmasına ait 8 personeli taşıyan 2 helikopterin Pasifik Okyanusu'na düştüğü açıklandı.

#1
Foto - Japon Donanmasına ait 2 helikopter düştü

Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru, gece uçuş eğitimi sırasında Pasifik Okyanusu'na düşen 2 donanma helikopterine ilişkin basına açıklama yaptı.

#2
Foto - Japon Donanmasına ait 2 helikopter düştü

Kihara, başkent Tokyo'nun güneyindeki Torishima Adası açıklarında her birinde 4'er personel bulunan SH-60K model helikopterlerle irtibatın kesildiğini kaydetti.

#3
Foto - Japon Donanmasına ait 2 helikopter düştü

Bakan, kazanın nedeninin henüz belirlenemediğini bildirdi.

#4
Foto - Japon Donanmasına ait 2 helikopter düştü

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Yorumlar

Bal

Gözlerimi kapaatıyorum ve tahmiin ediyorum, ediyoruumm, bekleyin, ve ettim. Suçlu Çin.. Kesin ve GARANTİ, çünkü benim adım ABD...
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