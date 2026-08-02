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Jandarma kıyafetiyle 80 milyon liralık vurgun! Adliyeye böyle geldiler

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Jandarma kıyafetiyle 80 milyon liralık vurgun! Adliyeye böyle geldiler

Jandarma kıyafeti giyip resmi olmayan kontrol noktası oluşturup, yaklaşık 80 milyon liraya denk gelen 13 kilogram altın çalan şüpheliler adliyeye getirildi.

#1
Foto - Jandarma kıyafetiyle 80 milyon liralık vurgun! Adliyeye böyle geldiler

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 3 gün önce jandarma kıyafeti giyen kimliği belirsiz kişiler, sözde kontrol noktası oluşturup içinde Bahattin D., Ali B., Mehmet A. ve Ali M.'nin bulunduğu, altın sevkiyatı yapılan aracı havaya ateş açarak durdurdu.

#2
Foto - Jandarma kıyafetiyle 80 milyon liralık vurgun! Adliyeye böyle geldiler

Şüpheliler yaklaşık 13 kilogram altın ile 2 milyon TL'yi gasbetti. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Durdurulan araçta bulunan ve olay sırasında yaralananlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

#3
Foto - Jandarma kıyafetiyle 80 milyon liralık vurgun! Adliyeye böyle geldiler

Olayın ardından Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Soruşturmaya Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri de dahil edildi. Teknik takip, saha çalışmaları, istihbarat ve fiziki takip çalışmalarını eş zamanlı yürüten ekipler, olayın faillerinin kimliklerini yaklaşık 4 saat içerisinde tespit etti.

#4
Foto - Jandarma kıyafetiyle 80 milyon liralık vurgun! Adliyeye böyle geldiler

Soruşturma kapsamında 35 saatlik zaman dilimindeki çok sayıda kameradan elde edilen yüzlerce saatlik görüntü kaydı incelendi. İnceleme neticesinde, şüphelilerin olay öncesinde ilçe giriş ve çıkışlarına gözcüler yerleştirdiği, güzergah boyunca sürekli haberleşerek hareket ettikleri ve olayda kullanılan 3 farklı otomobilde ikiz plaka bulunduğu belirlendi. Ekipler ayrıca araçlarda sahte plakalar kullanıldığını ve planın günler öncesinden organize edildiğini tespit etti. Elde edilen deliller doğrultusunda operasyonun merkezinin, Mardin ve Kızıltepe ilçesi olduğu belirlendi.

#5
Foto - Jandarma kıyafetiyle 80 milyon liralık vurgun! Adliyeye böyle geldiler

JASAT ve jandarma ekipleri tarafından Mardin ile Kızıltepe'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, olaya karıştıkları belirlenen 9 şüpheli yakalandı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen şüpheliler, günler süren sorgu ve delil değerlendirmelerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

#6
Foto - Jandarma kıyafetiyle 80 milyon liralık vurgun! Adliyeye böyle geldiler

Öte yandan gasbedilen 13 kilogram altın ile 2 milyon TL'nin ele geçirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğü, olayın bağlantıları ve başka şüphelilerin bulunup bulunmadığına ilişkin soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.

#7
Foto - Jandarma kıyafetiyle 80 milyon liralık vurgun! Adliyeye böyle geldiler

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