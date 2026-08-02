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‘Bizim ölçtüğümüz oran…’ Muhalif anketçiden Yeni Parti itirafı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

‘Bizim ölçtüğümüz oran…’ Muhalif anketçiden Yeni Parti itirafı

KONDA Genel Müdürü Aydın Erdem, Yeni Parti’nin iktidara yürüdüğü yönündeki algı operasyonlarına tepki gösterdi, partinin oy oranıyla ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.

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Foto - ‘Bizim ölçtüğümüz oran…’ Muhalif anketçiden Yeni Parti itirafı

Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekilinin CHP’yi bölüp kurdukları Yeni Parti’nin oy oranı hakkında günlerdir spekülatif çıkışlar yapılıyordu.

#2
Foto - ‘Bizim ölçtüğümüz oran…’ Muhalif anketçiden Yeni Parti itirafı

Kendilerini akademisyen olarak tanıtan bazı İmamoğlu yandaşları, Yeni Parti’nin yüzde 78’le iktidara yürüdüklerini ileri sürüyordu.

#3
Foto - ‘Bizim ölçtüğümüz oran…’ Muhalif anketçiden Yeni Parti itirafı

Ancak peş peşe yapılan iki anket açıklaması gerçeğin çok başka olduğunu ortaya koydu.

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Foto - ‘Bizim ölçtüğümüz oran…’ Muhalif anketçiden Yeni Parti itirafı

Geçtiğimiz günlerde BETİMAR’ın açıkladığı, “Yeni Parti’nin oy oranı yüzde 19” oranının ardından şimdi de KONDA’dan önemli bir yorum geldi.

#5
Foto - ‘Bizim ölçtüğümüz oran…’ Muhalif anketçiden Yeni Parti itirafı

KONDA Genel Müdürü Aydın Erdem, MedyaScope’taki açıklamasında, Özgür Özel ve saz arkadaşlarının yalan söylediklerini ortaya koydu.

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Foto - ‘Bizim ölçtüğümüz oran…’ Muhalif anketçiden Yeni Parti itirafı

“İktidara yürüyoruz” söylemlerine karşı çıkan Erdem, şunları söyledi:

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Foto - ‘Bizim ölçtüğümüz oran…’ Muhalif anketçiden Yeni Parti itirafı

“CHP'de kalan bir oran da var. Yeni Parti'ye giden bir oran da var bizim ölçtüğümüz. O oranı da söyleyeyim, şu anda Meclis'te nasıl bir oran oluşuyorsa, o. Biz de ikinci parti olarak ölçüyoruz. Ama öyle yüzde 38'ler, 35'lerde falan da değil.”

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Yorumlar

Mgörüş

Şu yalan söyleyenlerin yalanını düzeltme işini bırakın... zBakın 78 değilmiş miş... KİM İNANIYOR ki...Bırak ne derse desin.Sen düzeltince acaba bunlar neden çekiniyor meselesi oluyor.Ekrem pazaryeri oltası ile size bedava reklamını yaptırdı... Çok bilmiş gazeteci kardeşim...

sahada ne oluyor bakan yok

cıkın dısarı bakın chp akp mhp dem su bu davası değil oturduğu yerden <yada belirli telefonlardan sahıs aramayın
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