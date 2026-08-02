‘Bizim ölçtüğümüz oran…’ Muhalif anketçiden Yeni Parti itirafı

“CHP'de kalan bir oran da var. Yeni Parti'ye giden bir oran da var bizim ölçtüğümüz. O oranı da söyleyeyim, şu anda Meclis'te nasıl bir oran oluşuyorsa, o. Biz de ikinci parti olarak ölçüyoruz. Ama öyle yüzde 38'ler, 35'lerde falan da değil.”