‘Bizim ölçtüğümüz oran…’ Muhalif anketçiden Yeni Parti itirafı
KONDA Genel Müdürü Aydın Erdem, Yeni Parti’nin iktidara yürüdüğü yönündeki algı operasyonlarına tepki gösterdi, partinin oy oranıyla ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.
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KONDA Genel Müdürü Aydın Erdem, Yeni Parti’nin iktidara yürüdüğü yönündeki algı operasyonlarına tepki gösterdi, partinin oy oranıyla ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.
Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekilinin CHP’yi bölüp kurdukları Yeni Parti’nin oy oranı hakkında günlerdir spekülatif çıkışlar yapılıyordu.
Kendilerini akademisyen olarak tanıtan bazı İmamoğlu yandaşları, Yeni Parti’nin yüzde 78’le iktidara yürüdüklerini ileri sürüyordu.
Ancak peş peşe yapılan iki anket açıklaması gerçeğin çok başka olduğunu ortaya koydu.
Geçtiğimiz günlerde BETİMAR’ın açıkladığı, “Yeni Parti’nin oy oranı yüzde 19” oranının ardından şimdi de KONDA’dan önemli bir yorum geldi.
KONDA Genel Müdürü Aydın Erdem, MedyaScope’taki açıklamasında, Özgür Özel ve saz arkadaşlarının yalan söylediklerini ortaya koydu.
“İktidara yürüyoruz” söylemlerine karşı çıkan Erdem, şunları söyledi:
“CHP'de kalan bir oran da var. Yeni Parti'ye giden bir oran da var bizim ölçtüğümüz. O oranı da söyleyeyim, şu anda Meclis'te nasıl bir oran oluşuyorsa, o. Biz de ikinci parti olarak ölçüyoruz. Ama öyle yüzde 38'ler, 35'lerde falan da değil.”
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