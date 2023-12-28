Jandarma bazen köyde bazen tarlada! Sıradan araba değil karakol

Karesi Jandarma Komutanlığı bölgesinde yer alan Şamlı Mahallesi’nde gerçekleşmiş olan bir olayla ilgili olarak Mahalle Muhtarı Zafer Çakan’ın ifadesi mahalleye giden devriye aracında alındı. Olayla ilgili ifadesini veren Muhtar Çakan, “Devriye araçları ile vatandaşların işlemleri yerinde yapılıyor. Bu sayede vatandaşlarımız da karakola kadar yorulmadan işlerini hızlı bir şekilde halledebiliyor. Uygulamadan dolayı jandarma teşkilatına teşekkür ediyorum” dedi.