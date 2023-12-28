Jandarma bazen köyde bazen tarlada! Sıradan araba değil karakol

Konu ile ilgili bilgi veren Karesi Jandarma Komutanı Üsteğmen Refika Taş, “Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında hizmetin yerinde ifası çerçevesinde jandarma devriye araçlarında kurulu olan touchbook bilgisayarlar yardımı ile karakola çağrılmadan, bulunduğu yerde iş ve zaman tasarrufu sağlamak amacı ile devriye araçlarında alınmaktadır. Bilgisayarlardan alınan ifadeler, yazıcılardan çıktı alınarak vatandaşa yerinde imzalatılıp soruşturma dosyasına eklenmektedir. Böylece kolluk gücünün de sahada görünürlüğünü arttırıyoruz. Meydana gelebilecek suçlar konusunda da vatandaşların farkındalığını yükseltiyoruz” dedi.