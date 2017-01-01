İzzet Paşa Camii'nden eşsiz görüntüler

İzzet Paşa Camii, 1866 yılında dönemin valisi Hacı Ahmet İzzet Paşa tarafından yaptırılmıştır. 1966 yılında kurulan dernek marifetiyle, çökmek üzere olan bu ibadethane Mayıs 1967'de yıktırılarak bugünkü İzzet Paşa Camisi yapılmıştır. 1972 yılında derneğin gayretiyle ve Elazığ halkının yardımları ile cami bitirilerek ibadete açılmıştır. Cami 44 x 28.5 m. ebadında olup, 8 x 28.5 m. arka, 4 x 27.15 m. iki yan revakları vardır.
Osmanlı mimari tarzında, çift minareli ve çift şerefelidir. Türkiye'de ilk asansörlü minareye sahip cami ünvanını almıştır. 20 m. çapında ana kubbesi, 25 adet de küçük kubbesi vardır. Minare yüksekliği toprak seviyesinden itibaren 55 metredir. Dış duvarları körpe yontma taşıyla kaplıdır.
Cami sahanlığında doğu-batı istikametinde kendi minaresine uygun, 40 ton su kapasiteli şadırvan ve idare binası yer alırken, zeminde 115 adet dükkan, kütüphane ve bir polis noktası bulunmaktadır. Bir külliye halinde halka hizmet vermektedir. Hacı İzzet Paşa Vakfı tarafından idare edilmektedir. İzzet Paşa Camisi Anıtsal Kültür Varlıkları arasındadır.