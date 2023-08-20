İznik Gölü'nün rengi değişti!

Geçtiğimiz yıl mavi bayrak verilen İznik gölünde plaj işletmecisi Bekir Uslu, "Her yıl genellikle böyle oluyor. Bu sene biraz geç gerçekleşti. Bu olayın yaşanması yerli ve yabancı turistin de buraya gelmesine vesile oluyor" diye konuştu.