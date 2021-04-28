İzmit'teki batık Alman denizaltısıyla ilgili yeni gelişme!

"Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kandıra Belediyesinin desteğiyle bu sene U23 batığını dalış tutkunlarının hizmetine sunacağız ancak bu hizmeti sunarken dalıcılarımızdan beklediğimiz bazı özellikler olacak. TSSF CMAS 2 yıldız dalıcı belgesi ya da diğer sistemlerden ileri dalıcı belgesi ve bunların yanında derin dalış belgesi arayacağız. Bunun nedeni batığın 35 metrenin altında olması. Dalış tecrübesi istiyoruz çünkü dalacağımız yer Karadeniz. Dalış bölgesi sahilden 3 kilometre kadar açıkta, bölgeye botla intikalimizi yapacağız. Dekompresyonsuz olarak dalışlar planlayarak dalıcılarımızı emniyetli şekilde sahile getirmeyi amaçlıyoruz." Batığın bölgenin gelişimi ve turizm potansiyeli açısından büyük katkı sunacağını vurgulayan Korkmaz, "Bu batıkları korumamız ve kollamamız çok önemli." dedi.