İzmit'teki batık Alman denizaltısıyla ilgili yeni gelişme!

Bunun üzerine Almanlar, 40 metre uzunluğundaki küçük tonajlı tip II-B sınıfı 6 adet denizaltısını (U9, U18, U19, U20, U23 ve U24) Hamburg Kiel'de sökerek kara ve nehir yoluyla Romanya'nın Köstence Limanı'na taşıdı. Burada tekrar monte edilen denizaltılar Karadeniz'e açıldı. 30. filotilla olarak adlandırılan denizaltılar, 27 Ekim 1942'den 25 Ağustos 1944'e kadar Rus donanmasına karşı 56 operasyon gerçekleştirdi. Savaş sonuna doğru Ruslar, 3 denizaltıyı batırdı ve Almanların yegane üssü Köstence, Kızıl Ordu'nun eline geçti. Almanya, Karadeniz'de kapana sıkışan 3 denizaltı U19, U20 ve U23 için Türk hükümetinden boğazların açılmasını istedi ancak bu istek geri çevrildi. Başka çaresi kalmadığını anlayan Amiral Karl Dönitz, denizaltı komutanlarına gemilerini batırma ve Türkiye'de karaya çıkma emri gönderdi. 3 denizaltı, Eylül 1944'te Türk kıyılarına yakın bir noktada buluştu. Ardından U19 Karadeniz Ereğli, U20 Sakarya Karasu, U23 Ağva açıklarında batırıldı, personel karaya çıktı. Personel, savaşın bitmesinin ardından Almanya'ya döndü. Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Kurtaran gemisi, 13 Temmuz 1994'te U20 denizaltısını Sakarya Karasu açıklarında 23 metre derinlikte tespit etmişti.