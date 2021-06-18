  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
5
İzmit Körfezi'nde müsilaj felaketi sürüyor

2021-06-18 14:56:17
İzmit Körfezi'nde müsilaj felaketi sürüyor

Marmara Denizi kıyılarında görülen müsilaj (deniz salyası), İzmit Körfezi'nde bazı bölgelerde etkisini sürdürüyor.

#1
Foto - Müsilajın, Karamürsel kıyılarında ve Eskihisar açıklarında yer yer tabakalaştığı görüldü.

Müsilajın, Karamürsel kıyılarında ve Eskihisar açıklarında yer yer tabakalaştığı görüldü.

#2
Foto - Belediye ekipleri, bölgede biriken müsilaj tabakalarını temizlemek için çalışmalarına devam ediyor.

Belediye ekipleri, bölgede biriken müsilaj tabakalarını temizlemek için çalışmalarına devam ediyor.

#3
Foto - Çevre ve Şehircilik Bakanlığının

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında başlattığı temizlik seferberliği kapsamında kentin birçok noktasında çalışma gerçekleştiriliyor.

#4
Foto - Tekne, deniz süpürgeleri ve dalgıçların desteğiyle toplanan müsilaj, bertaraf için kentteki arıtma tesisine götürülüyor. Bölgeden gelen görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Tekne, deniz süpürgeleri ve dalgıçların desteğiyle toplanan müsilaj, bertaraf için kentteki arıtma tesisine götürülüyor. Bölgeden gelen görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

HDP saldırganı ile polisin ilk diyalogu ortaya çıktı! İşte o anlar...
Gündem

HDP saldırganı ile polisin ilk diyalogu ortaya çıktı! İşte o anlar...

İzmir'in Konak ilçesinde HDP İl Başkanlığı binasına silahlı saldırı gerçekleştiren saldırganın polis tarafından yakalandığı ana ilişkin görü..
MHP'nin seçim için 3 şartı AK Parti'nin masasında!
Siyaset

MHP'nin seçim için 3 şartı AK Parti'nin masasında!

MHP, hazırladığı raporu AK Parti’ye sundu. “Seçim barajı yüzde 5 olsun. İttifak içi baraj uygulansın. Daraltılmış bölgeye itiraz" gibi madde..
Türkiye'yi hedefe koyan skandal plan! Macron G7'de Biden'a fısıldadı
Siyaset

Türkiye'yi hedefe koyan skandal plan! Macron G7'de Biden'a fısıldadı

Fransa, Libya’da arka çıktığı batı kuklası darbeci Hafter’in hezimetini unutamadı. Politico dergisi, Macron’un G7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Bi..
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 'Erdal Uğur' kod adlı terörist teslim oldu!
Gündem

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 'Erdal Uğur' kod adlı terörist teslim oldu!

İçişleri Bakanlığı, Terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan, Yeşil kategoride aranan 'Erdal Uğur' kod adlı Özgür Abik'in Mardin'de güvenlik güçlerine..
Türkiye’nin de yer aldığı bölgede flaş gelişme! Operasyona başladılar
Dünya

Türkiye’nin de yer aldığı bölgede flaş gelişme! Operasyona başladılar

Libya'da sula durulmuyor. Ülkenin doğusunda bulunan Hafter güçleri tarafından operasyon başlatıldığı duyurdu.
Durum çok ciddi! AFAD kırmızı alarm verdi: böcek istilası yaşanabilir
Gündem

Durum çok ciddi! AFAD kırmızı alarm verdi: böcek istilası yaşanabilir

TBMM Küresel İklim Değişikliğini Araştırma Komisyonu’nda önemli değerlendirmeler yapan ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Hamza Taşdelen,..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay