İzmir'in ne kadar suyu kaldı? İşte barajların son durumu...

Sonbahar yağışlarında görülen azalma ile bazı bölgelerde kuraklık riski artmaya başladı. Türkiye geneli yağışların ortalaması düşerken barajlarda su seviyesi de azaldı.İzmir'de ise geçen yıl 18 Kasım'da barajların doluluk oranı yüzde 21,6'yken, bu sene aynı dönemde yüzde 19 olduğu ve 17,1 aylık suyun kaldığı belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre; 1 Ekim-18 Kasım'da Türkiye genelinde kümülatif yağışlar ortalaması, uzun yıllar ortalamalarına göre yüzde 46,3 oranında azaldı. Yağışların azalması, barajlardaki su seviyesinin de düşmesine yol açtı. İstanbul, Bursa ve İzmir'de barajlardaki su seviyesi, önemli oranda düşerken, sadece Ankara'daki barajlarda artış yaşandı.