2024-07-23 08:42:46 İzmir'deki kan davası cinayetinde 2 zanlı tutuklandı
Gaziantep'teki cinayetin intikamını almak için İzmir'in Menemen ilçesinde karı-kocayı tabancayla öldürme suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olay, 21 Temmuz sabahı Menemen ilçesi İncirli Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Geçen yıl Gaziantep'ten İzmir'in Menemen ilçesine taşınan Ali Gürbüz (53) ve Döne Gürbüz (61) çifti, 2 kişi oldukları değerlendirilen eski damatlarının yakınları tarafından tabancayla vuruldu. Vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanan karı-koca, olay yerinde hayatını kaybetti.