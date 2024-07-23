İzmir'deki kan davası cinayetinde 2 zanlı tutuklandı

İddiaya göre, Ali Gürbüz ve Döne Gürbüz çifti bir süre önce kızları M.G.'yi Okan Demir ile evlendirmiş, zaman içerisinde M.D. ve Okan Demir arasında çıkan tartışma sonrası M.D. baba evine dönmüş, M.D.'nin erkek kardeşi Alican Gürbüz ise çıkan tartışmada eniştesi Okan Demir'i tabancayla vurarak öldürmüştü. Yaşanan olayların ardından Gürbüz çiftinin de Gaziantep'i terk ederek İzmir'in Menemen ilçesine taşındıkları öğrenilmişti. 2 şüpheli de tutuklandı Şüpheliler C.D (39) ve C.D. (30), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.